Свердловскую область 6 марта накрыло снегом, что привело к ухудшению видимости и увеличению скользкости на трассах. Об этом предупредили в Госавтоинспекции региона, призвав водителей быть бдительными.
«Рекомендуем снижать скорость до безопасной, учитывая погодные условия; увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств; использовать противотуманные фары и ближний свет; избегать резких маневров и торможений», — напомнили в ведомстве. Пешеходов призвали также быть особенно аккуратными.
Ранее URA.RU сообщало, что в течение всей текущей недели в регионе ожидается снегопад. По словам синоптика Алексея Пулина, основная часть осадков придется на Южный Урал.
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