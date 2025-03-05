05 марта 2025

Свердловская ГАИ выпустила экстренное предупреждение из-за снегопада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальные учения дорожных и экстренных служб. Свердловская область, автомобиль дпс, патруль, метель, проселочная дорога, гибдд, трасса, дорога
Снегопад начался ранним утром Фото:

Свердловскую область 6 марта накрыло снегом, что привело к ухудшению видимости и увеличению скользкости на трассах. Об этом предупредили в Госавтоинспекции региона, призвав водителей быть бдительными.

«Рекомендуем снижать скорость до безопасной, учитывая погодные условия; увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств; использовать противотуманные фары и ближний свет; избегать резких маневров и торможений», — напомнили в ведомстве. Пешеходов призвали также быть особенно аккуратными.

Ранее URA.RU сообщало, что в течение всей текущей недели в регионе ожидается снегопад. По словам синоптика Алексея Пулина, основная часть осадков придется на Южный Урал.

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Свердловскую область 6 марта накрыло снегом, что привело к ухудшению видимости и увеличению скользкости на трассах. Об этом предупредили в Госавтоинспекции региона, призвав водителей быть бдительными. «Рекомендуем снижать скорость до безопасной, учитывая погодные условия; увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств; использовать противотуманные фары и ближний свет; избегать резких маневров и торможений», — напомнили в ведомстве. Пешеходов призвали также быть особенно аккуратными. Ранее URA.RU сообщало, что в течение всей текущей недели в регионе ожидается снегопад. По словам синоптика Алексея Пулина, основная часть осадков придется на Южный Урал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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