Общество Свердловская ГАИ выпустила экстренное предупреждение из-за снегопада. Фото 06 марта 2025 в 10:02 Размер текста - 17 + Снегопад начался ранним утром Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловскую область 6 марта накрыло снегом, что привело к ухудшению видимости и увеличению скользкости на трассах. Об этом предупредили в Госавтоинспекции региона, призвав водителей быть бдительными. «Рекомендуем снижать скорость до безопасной, учитывая погодные условия; увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств; использовать противотуманные фары и ближний свет; избегать резких маневров и торможений», — напомнили в ведомстве. Пешеходов призвали также быть особенно аккуратными. Ранее URA.RU сообщало, что в течение всей текущей недели в регионе ожидается снегопад. По словам синоптика Алексея Пулина, основная часть осадков придется на Южный Урал. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Свердловскую область 6 марта накрыло снегом, что привело к ухудшению видимости и увеличению скользкости на трассах. Об этом предупредили в Госавтоинспекции региона, призвав водителей быть бдительными. «Рекомендуем снижать скорость до безопасной, учитывая погодные условия; увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств; использовать противотуманные фары и ближний свет; избегать резких маневров и торможений», — напомнили в ведомстве. Пешеходов призвали также быть особенно аккуратными. Ранее URA.RU сообщало, что в течение всей текущей недели в регионе ожидается снегопад. По словам синоптика Алексея Пулина, основная часть осадков придется на Южный Урал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям