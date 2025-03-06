Пермякам покажут клад, найденный в старом городе

Пермский краеведческий музей готовит новую выставку, на которой впервые покажет клад, найденный при раскопках на территории Разгуляя. Археологи еще в 2019 году откопали там огромный ящик с артефактами.
«Камская археологическая экспедиция проводила раскопки на территории памятника „Пермь губернская, поселение“ на участке по адресу: ул. Ленина, 16. На глубине 1,18-1,65 м. археологи обнаружили остатки фанерного ящика, заполненного фарфоровыми, фаянсовыми, стеклянными изделиями и кухонной утварью. Всего было найдено 262 предмета, из них 234 из фарфора, 2 из фаянса, 11 из стекла, 15 из металла. Такой большой клад посуды в Перми был найден впервые», — рассказывается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».
Ранее, как рассказывало URA.RU, в краеведческом музее выставляли клад серебряных монет. Его нашли при раскопках на ул. Горького в 2022 году.
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