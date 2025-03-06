Пермякам покажут клад, найденный в старом городе

Клад, найденный в старом городе, покажет Пермский краеведческий музей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Мингалева руководила поиском клада
Мария Мингалева руководила поиском клада Фото:

Пермский краеведческий музей готовит новую выставку, на которой впервые покажет клад, найденный при раскопках на территории Разгуляя. Археологи еще в 2019 году откопали там огромный ящик с артефактами.

«Камская археологическая экспедиция проводила раскопки на территории памятника „Пермь губернская, поселение“ на участке по адресу: ул. Ленина, 16. На глубине 1,18-1,65 м. археологи обнаружили остатки фанерного ящика, заполненного фарфоровыми, фаянсовыми, стеклянными изделиями и кухонной утварью. Всего было найдено 262 предмета, из них 234 из фарфора, 2 из фаянса, 11 из стекла, 15 из металла. Такой большой клад посуды в Перми был найден впервые», — рассказывается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, как рассказывало URA.RU, в краеведческом музее выставляли клад серебряных монет. Его нашли при раскопках на ул. Горького в 2022 году. 

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Пермский краеведческий музей готовит новую выставку, на которой впервые покажет клад, найденный при раскопках на территории Разгуляя. Археологи еще в 2019 году откопали там огромный ящик с артефактами. «Камская археологическая экспедиция проводила раскопки на территории памятника „Пермь губернская, поселение“ на участке по адресу: ул. Ленина, 16. На глубине 1,18-1,65 м. археологи обнаружили остатки фанерного ящика, заполненного фарфоровыми, фаянсовыми, стеклянными изделиями и кухонной утварью. Всего было найдено 262 предмета, из них 234 из фарфора, 2 из фаянса, 11 из стекла, 15 из металла. Такой большой клад посуды в Перми был найден впервые», — рассказывается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Ранее, как рассказывало URA.RU, в краеведческом музее выставляли клад серебряных монет. Его нашли при раскопках на ул. Горького в 2022 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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