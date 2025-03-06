Глава МВД Латвии предложил ЕС отказывать россиянам в выдаче шенгенской визы

Страны Евросоюза (ЕС) должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. С таким предложением выступил глава МВД Латвии Рихардс Козловскис.
«Козловскис призвал все государства-члены ЕС всерьез осознать опасность, считая моральным долгом отказаться от такой услуги», — пишет издание Delfi. По мнению главы МВД Латвии, такое решение нужно принять якобы в связи с угрозой со стороны России в условиях гибридной войны.
Козловскис считает это моральным долгом для государств-членов ЕС. Ранее, в сентябре 2022 года, ЕС ужесточил визовый режим для граждан России, что привело к тому, что такие страны, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, стали ограничивать въезд россиян.
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