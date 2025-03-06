Выручка Уральского машиностроительного завода (УМЗ) за четыре года увеличилась на 400 миллионов рублей — до 630 млн. Ежегодно предприятие производит минимум 180 кранов-манипуляторов, востребованных на рынке, рассказал URA.RU управляющий УМЗ Андрей Сайгин.
«Крано-манипуляторных установок для монтажа на автомобиль мы производим порядка 10 штук в месяц, еще пять установок для тракторов. Сейчас на заводе работают около 50 человек», — поделился Сайгин в рамках пресс-тура.
В 2009 году его компания занималась только импортом продукции из Кореи — привозила крано-манипуляторные установки (КМУ). После 2014 года, когда курс доллара подскочил в два раза, а на РФ обрушились западные санкции, бизнес пришлось перестраивать. В 2016 году компания произвела свой первый кран-манипулятор и начала расширяться.
С 2020 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) стал поручителем УМЗ по кредитам на сумму более 60 млн рублей. Сейчас УМЗ поставляет продукцию в Калининград и на Курильские острова, а также экспортирует краны в Казахстан, но не в больших количествах. Среди заказчиков УМЗ — «Россети», «Росатом», «Московский метрополитен имени В.И. Ленина» и другие.
В конце прошлого года УМЗ подписал контракт с КАМАЗом на приобретение шасси, чтобы запустить производство полного цикла (компания сама будет встраивать свои краны к шасси). УМЗ взял в аренду новый цех и планирует расширяться в два раза.
Директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что сотрудничество фонда с УМЗ — «хороший пример системного взаимодействия». «Практически на каждом этапе своего развития предприятие пользовалось мерами поддержки и росло, а мы вместе с ним», — сказал он. Ранее в интервью URA.RU Пиличев говорил, что только в 2024 году при поручительстве фонда свердловский малый и средний бизнес получил кредитов на 56 миллиардов рублей.
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