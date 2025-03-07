ФСБ заинтересовалась турфирмой в Екатеринбурге из-за махинаций с нацпроектом

07 марта 2025 в 15:43 Размер текста - 17 +

Были ли обмануты туристы и причинен ли ущерб нацпроекту, выясняет ФСБ Фото: Денис Моргунов © URA.RU УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области расследует дело о махинациях турфирм с национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства» и присвоением кешбэка. Один из филиалов находится в Екатеринбурге, его руководитель проходит свидетелем. Как подозреваемые мошенничали с деньгами туристов, URA.RU рассказал источник. «Дело расследуется в отношении супругов из Санкт-Петербурга, которые руководили двумя туристическими фирмами — ОСР („Открой свою Россию“) и КП („Клуб приключений“). В Екатеринбурге у них был филиал. По одной из версий, руководитель филиала оформляла путевки по программе лояльности. Полученный туристический и детский кешбэк она якобы присваивала себе. А потом, предположительно, и вовсе аннулировала путевки и получала полный возврат денег», — объяснил собеседник агентства. Таким образом, по версии следствия, екатеринбурженка обогатилась на сумму более миллиона рублей. Однако сама она заявила, что чужих денег не брала. Женщина объяснила, что питерские начальники переводили на ее карту деньги клиентов и просили оплачивать их путевки, потому что у многих туристов просто не было карты «Мир», необходимой для программы лояльности. Когда возвращался кешбэк, она переводила его в головные фирмы в Питер. Пока директор филиала допрошена в качестве свидетеля. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Материалами занимаются сотрудники ФСБ, поскольку речь идет о нацпроекте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области расследует дело о махинациях турфирм с национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства» и присвоением кешбэка. Один из филиалов находится в Екатеринбурге, его руководитель проходит свидетелем. Как подозреваемые мошенничали с деньгами туристов, URA.RU рассказал источник. «Дело расследуется в отношении супругов из Санкт-Петербурга, которые руководили двумя туристическими фирмами — ОСР („Открой свою Россию“) и КП („Клуб приключений“). В Екатеринбурге у них был филиал. По одной из версий, руководитель филиала оформляла путевки по программе лояльности. Полученный туристический и детский кешбэк она якобы присваивала себе. А потом, предположительно, и вовсе аннулировала путевки и получала полный возврат денег», — объяснил собеседник агентства. Таким образом, по версии следствия, екатеринбурженка обогатилась на сумму более миллиона рублей. Однако сама она заявила, что чужих денег не брала. Женщина объяснила, что питерские начальники переводили на ее карту деньги клиентов и просили оплачивать их путевки, потому что у многих туристов просто не было карты «Мир», необходимой для программы лояльности. Когда возвращался кешбэк, она переводила его в головные фирмы в Питер. Пока директор филиала допрошена в качестве свидетеля. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Материалами занимаются сотрудники ФСБ, поскольку речь идет о нацпроекте.