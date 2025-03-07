Bloomberg выяснил, кого лидеры в Европе боятся больше Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вызывает опасения у европейских лидеров, которые считают его главным антагонистом и продолжателем идеологии трампизма. По информации агентства Bloomberg, Вэнс, критикуя европейских лидеров, стал значимым напоминанием о том, что скептицизм президента Штатов Дональда Трампа по отношению к традиционным союзникам Америки может сохраниться и после его ухода с поста главы.
«От своей речи, в которой он обвинил европейских лидеров в том, что они „бегут в страхе от своих избирателей“ в Мюнхене в прошлом месяце, до своего пренебрежения их военным потенциалом на этой неделе, 40-летний Джей Ди Вэнс быстро стал главным антагонистом в глазах чиновников по всему континенту. Это также сделало его заметным напоминанием о том, что трампизм и его скептицизм в отношении традиционных союзников США, скорее всего, переживут действующего президента», — говорится в публикации.
Лидер Либеральных демократов Эд Дэйви выразил мнение относительно Дональда Трампа. Он подчеркнул, что нельзя считать американского президента временным явлением, как это предполагалось в 2016 году. Дэйви заявил, что нет никаких оснований закрывать глаза и надеяться на то, что через четыре года ситуация сама по себе стабилизируется. Он добавил, что Дональд Трамп теперь окружен теми, кто разделяет его мировоззрение, и Джей Ди Вэнс, возможно, доносит это мнение более эффективно, чем сам Трамп.
Ранее Вэнс обвинил европейских лидеров в лицемерии по поводу ситуации на Украине. Он указал, что несмотря на открытую поддержку украинского лидера Владимира Зеленского, в неофициальной обстановке некоторые руководители европейских стран признают, что Киеву необходимо начать мирные переговоры с Москвой. Политик охарактеризовал такое поведение как абсурдное.
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