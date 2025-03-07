Хирурги из Екатеринбурга вытащили из молодой пациентки камень размером с яйцо

07 марта 2025 в 15:33 Размер текста - 17 +

Хирурги прооперировали пациентку за 40 минут (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге урологи клинической больницы «РЖД-Медицина» провели операцию по удалению крупного камня из мочеточника у 36-летней женщины. Размер камня сопоставим с перепелиным яйцом. Для извлечения использовался метод лазерного дробления камней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лечебного заведения. «В урологическом отделении 'РЖД-Медицина' успешно провели лазерное дробление камня в мочеточнике 36-летней пациентке, страдавшей от болей и нарушения мочеиспускания в течение полугода. Благодаря современным технологиям и профессионализму врачей женщина быстро восстановилась и вернулась к нормальной жизни», — говорится в сообщении. Для лечения мочекаменной болезни пациентке был предложен и успешно применен метод лазерного дробления камней — современная и высокоэффективная процедура, широко используемая в урологии. Этот метод отличается высокой точностью и минимальным риском осложнений. «Я долго терпела, надеясь, что боль пройдет сама, но стало только хуже. Когда я обратилась в „РЖД-Медицина“ мне сразу предложили современный метод лечения. Я очень благодарна врачам за их профессионализм и заботу», — поделилась впечатлениями пациентка. Использование высокоточного лазерного оборудования позволило эффективно раздробить камень на мельчайшие фрагменты. Этот щадящий метод лечения, занявший всего 40 минут, прошел без каких-либо осложнений. Пациентка ощутила заметное улучшение самочувствия уже в первые часы после процедуры, а полное восстановление наступило в течение нескольких дней. Такой подход является минимально инвазивным и позволяет избежать длительного периода реабилитации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге урологи клинической больницы «РЖД-Медицина» провели операцию по удалению крупного камня из мочеточника у 36-летней женщины. Размер камня сопоставим с перепелиным яйцом. Для извлечения использовался метод лазерного дробления камней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лечебного заведения. «В урологическом отделении 'РЖД-Медицина' успешно провели лазерное дробление камня в мочеточнике 36-летней пациентке, страдавшей от болей и нарушения мочеиспускания в течение полугода. Благодаря современным технологиям и профессионализму врачей женщина быстро восстановилась и вернулась к нормальной жизни», — говорится в сообщении. Для лечения мочекаменной болезни пациентке был предложен и успешно применен метод лазерного дробления камней — современная и высокоэффективная процедура, широко используемая в урологии. Этот метод отличается высокой точностью и минимальным риском осложнений. «Я долго терпела, надеясь, что боль пройдет сама, но стало только хуже. Когда я обратилась в „РЖД-Медицина“ мне сразу предложили современный метод лечения. Я очень благодарна врачам за их профессионализм и заботу», — поделилась впечатлениями пациентка. Использование высокоточного лазерного оборудования позволило эффективно раздробить камень на мельчайшие фрагменты. Этот щадящий метод лечения, занявший всего 40 минут, прошел без каких-либо осложнений. Пациентка ощутила заметное улучшение самочувствия уже в первые часы после процедуры, а полное восстановление наступило в течение нескольких дней. Такой подход является минимально инвазивным и позволяет избежать длительного периода реабилитации.