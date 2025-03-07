В Пермском крае мужчина напал и обокрал работницу храма

В городе Оса (Пермский край) мужчина совершил разбойное нападение на работницу церковной лавки одной из церквей. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту преступления, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.
«В утреннее время 6 марта 2025 года подозреваемый, находясь в одном из храмов Осы, совершил нападение на работницу церковной лавки. Преступник напал на сотрудницу с использованием предмета в качестве оружия и похитил более 1,9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — сообщает telegram-канал ведомства.
Следствие проводит расследование инцидента. На месте преступления был проведен осмотр, подозреваемый допрошен. Также было назначено проведение комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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