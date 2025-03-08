В Британии позавидовали россиянам из-за празднования 8 Марта

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Другие страны должны подражать России в праздновании 8 Марта
Другие страны должны подражать России в праздновании 8 Марта Фото:

Празднование 8 Марта в России должно служить примером для других стран. Об этом сообщают британские СМИ.

«Россия делает шаг вперед в праздновании Международного женского дня — другие страны должны подражать», — отмечает Mirror. Как сообщает издание, во время празднования особое внимание уделяется социальным, экономическим, культурным и политическим достижениям женщин, которые значительно продвинулись в последние сто лет.

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Празднование 8 Марта в России должно служить примером для других стран. Об этом сообщают британские СМИ. «Россия делает шаг вперед в праздновании Международного женского дня — другие страны должны подражать», — отмечает Mirror. Как сообщает издание, во время празднования особое внимание уделяется социальным, экономическим, культурным и политическим достижениям женщин, которые значительно продвинулись в последние сто лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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