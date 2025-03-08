Другие страны должны подражать России в праздновании 8 Марта
Празднование 8 Марта в России должно служить примером для других стран. Об этом сообщают британские СМИ.
«Россия делает шаг вперед в праздновании Международного женского дня — другие страны должны подражать», — отмечает Mirror. Как сообщает издание, во время празднования особое внимание уделяется социальным, экономическим, культурным и политическим достижениям женщин, которые значительно продвинулись в последние сто лет.
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