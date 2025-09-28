У Лаврова и Рубио произошла стычка в Нью-Йорке по поводу Украины

Лавров и Рубио «явно столкнулись» в Нью-Йорке, указано в материале
Лавров и Рубио «явно столкнулись» в Нью-Йорке, указано в материале Фото:

У главы МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Марко Рубио произошла «явная стычка» во время встречи в Нью-Йорке. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров „явно столкнулись“ во время встречи в Нью-Йорке 24 сентября», — указано в материале китайского издания Sohu. Отмечается, что причиной стал конфликт на Украине. 

Переговоры между Сергеем Лавровым и Марко Рубио в Нью-Йорке прошли за закрытыми дверями и длились около часа. Это уже вторая встреча дипломатов за последние месяцы — предыдущая состоялась в июле 2025 года на полях мероприятий АСЕАН в Малайзии. По итогам нынешних переговоров Лавров публично показал жест «большой палец вверх», что было отмечено российскими СМИ.

