В России появится новый праздник

Мишустин подписал постановление о Дне архитектора в России
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В России появится День архитектора
В России появится День архитектора Фото:

В России будет установлен новый профессиональный праздник — День архитектора, который теперь будет отмечаться в первый понедельник июля. Постановление о введении праздника подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Новый профессиональный праздник — День архитектора будет отмечаться в середине лета. Праздничным днем станет первый понедельник июля», — говорится на сайте правительства.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил важность архитектуры для улучшения условий жизни и привлекательности городов. Он подчеркнул, что установление Дня архитектора признало значимость этой профессии в преобразовании городов и развитии страны.

Инициаторами праздника стали Союз архитекторов России и Министерство строительства. Предложение также поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.

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В России будет установлен новый профессиональный праздник — День архитектора, который теперь будет отмечаться в первый понедельник июля. Постановление о введении праздника подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Новый профессиональный праздник — День архитектора будет отмечаться в середине лета. Праздничным днем станет первый понедельник июля», — говорится на сайте правительства. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил важность архитектуры для улучшения условий жизни и привлекательности городов. Он подчеркнул, что установление Дня архитектора признало значимость этой профессии в преобразовании городов и развитии страны. Инициаторами праздника стали Союз архитекторов России и Министерство строительства. Предложение также поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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