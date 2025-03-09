В России появится новый праздник

В России будет установлен новый профессиональный праздник — День архитектора, который теперь будет отмечаться в первый понедельник июля. Постановление о введении праздника подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Новый профессиональный праздник — День архитектора будет отмечаться в середине лета. Праздничным днем станет первый понедельник июля», — говорится на сайте правительства.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил важность архитектуры для улучшения условий жизни и привлекательности городов. Он подчеркнул, что установление Дня архитектора признало значимость этой профессии в преобразовании городов и развитии страны.
Инициаторами праздника стали Союз архитекторов России и Министерство строительства. Предложение также поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.
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