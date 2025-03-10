Как в Подмосковье: в Челябинской области назвали число камер на дорогах

В Челябинской области действуют 1,9 тысячи камер фото и видеонаблюдения за ситуацией на дорогах. Показатель сравним с количеством устройств в Подмосковье, где оно составило 1,85 тысячи.
«В Москве за полгода число камер не поменялось. В городе более шести тысяч комплексов, выявляющих дорожные нарушения. В Подмосковье полгода назад было 1,85 тысячи камер, столько же их и сейчас. В Челябинской области за полгода камер стало больше на 144 штуки — всего 1,9 тысячи», — написал «Коммерсант» со ссылкой на данные, полученные изданием от регионов.
Челябинские власти объявили о переносе девяти устройств на новые заранее утвержденные места, сообщило издание со ссылкой на областное министерство по вопросам общественной безопасности. В Санкт-Петербурге число комплексов составило 1,5 тысячи, в Крыму — 850 единиц, в Удмуртии — 172, в Якутии — 140.
Как URA.RU писало ранее, в Госавтоинспекции Челябинска сообщили о начале работы камер, которые фиксируют случаи непредоставления водителями преимущества пешеходам на дорогах. По состоянию на середину февраля во всей области установлены две камеры: одна находится на пешеходном переходе возле торгово-развлекательного комплекса «Алмаз» в Челябинске, а другая — на улице Грибоедова в городе Златоуст.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!