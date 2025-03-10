10 марта 2025

Как в Подмосковье: в Челябинской области назвали число камер на дорогах

В Челябинской области работают 1,9 тысячи дорожных камер
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области за год стало больше камер на дорогах на 144 штуки
В Челябинской области за год стало больше камер на дорогах на 144 штуки Фото:

В Челябинской области действуют 1,9 тысячи камер фото и видеонаблюдения за ситуацией на дорогах. Показатель сравним с количеством устройств в Подмосковье, где оно составило 1,85 тысячи.

«В Москве за полгода число камер не поменялось. В городе более шести тысяч комплексов, выявляющих дорожные нарушения. В Подмосковье полгода назад было 1,85 тысячи камер, столько же их и сейчас. В Челябинской области за полгода камер стало больше на 144 штуки — всего 1,9 тысячи», — написал «Коммерсант» со ссылкой на данные, полученные изданием от регионов.

Челябинские власти объявили о переносе девяти устройств на новые заранее утвержденные места, сообщило издание со ссылкой на областное министерство по вопросам общественной безопасности. В Санкт-Петербурге число комплексов составило 1,5 тысячи, в Крыму — 850 единиц, в Удмуртии — 172, в Якутии — 140. 

Как URA.RU писало ранее, в Госавтоинспекции Челябинска сообщили о начале работы камер, которые фиксируют случаи непредоставления водителями преимущества пешеходам на дорогах. По состоянию на середину февраля во всей области установлены две камеры: одна находится на пешеходном переходе возле торгово-развлекательного комплекса «Алмаз» в Челябинске, а другая — на улице Грибоедова в городе Златоуст. 

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В Челябинской области действуют 1,9 тысячи камер фото и видеонаблюдения за ситуацией на дорогах. Показатель сравним с количеством устройств в Подмосковье, где оно составило 1,85 тысячи. «В Москве за полгода число камер не поменялось. В городе более шести тысяч комплексов, выявляющих дорожные нарушения. В Подмосковье полгода назад было 1,85 тысячи камер, столько же их и сейчас. В Челябинской области за полгода камер стало больше на 144 штуки — всего 1,9 тысячи», — написал «Коммерсант» со ссылкой на данные, полученные изданием от регионов. Челябинские власти объявили о переносе девяти устройств на новые заранее утвержденные места, сообщило издание со ссылкой на областное министерство по вопросам общественной безопасности. В Санкт-Петербурге число комплексов составило 1,5 тысячи, в Крыму — 850 единиц, в Удмуртии — 172, в Якутии — 140.  Как URA.RU писало ранее, в Госавтоинспекции Челябинска сообщили о начале работы камер, которые фиксируют случаи непредоставления водителями преимущества пешеходам на дорогах. По состоянию на середину февраля во всей области установлены две камеры: одна находится на пешеходном переходе возле торгово-развлекательного комплекса «Алмаз» в Челябинске, а другая — на улице Грибоедова в городе Златоуст. 
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