Не уступил дорогу: челябинцев начнут штрафовать с помощью камер

В Челябинске камеры начали фиксировать непредоставление водителями преимущества пешеходам. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Теперь комплексы фото- и видеофиксации фиксируют нарушения, связанные с непредоставлением преимущества пешеходам. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей», — цитирует «Комсомольская правда» начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений управления ГАИ регионального главка МВД Сергея Пурусова.
Пока в регионе две такие камеры — на пешеходном переходе у ТРК «Алмаз» в Челябинске и на улице Грибоедова в Златоусте. В ближайшее время камеры, фиксирующие это нарушение, появятся еще на шести участках, к концу года их станет еще больше. Появление таких камер связано с ростом числа аварий на «зебре».
Кроме того, с марта прошлого года дорожные камеры фиксируют непристегнутые ремни безопасности. В регионе работают порядка 50 таких камер. С момента внедрения таких камер выявлено более 140 тысяч нарушений, каждое восьмое связано с непристегнутым ремнем безопасности.
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