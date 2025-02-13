13 февраля 2025

Не уступил дорогу: челябинцев начнут штрафовать с помощью камер

В Челябинске установили камеры для фиксации нарушений на пешеходных переходах
© Служба новостей «URA.RU»
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Камеры научились фиксировать непредоставление преимущества пешеходам
Камеры научились фиксировать непредоставление преимущества пешеходам Фото:

В Челябинске камеры начали фиксировать непредоставление водителями преимущества пешеходам. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Теперь комплексы фото- и видеофиксации фиксируют нарушения, связанные с непредоставлением преимущества пешеходам. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей», — цитирует «Комсомольская правда» начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений управления ГАИ регионального главка МВД Сергея Пурусова.

Пока в регионе две такие камеры — на пешеходном переходе у ТРК «Алмаз» в Челябинске и на улице Грибоедова в Златоусте. В ближайшее время камеры, фиксирующие это нарушение, появятся еще на шести участках, к концу года их станет еще больше. Появление таких камер связано с ростом числа аварий на «зебре».

Кроме того, с марта прошлого года дорожные камеры фиксируют непристегнутые ремни безопасности. В регионе работают порядка 50 таких камер. С момента внедрения таких камер выявлено более 140 тысяч нарушений, каждое восьмое связано с непристегнутым ремнем безопасности.

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В Челябинске камеры начали фиксировать непредоставление водителями преимущества пешеходам. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «Теперь комплексы фото- и видеофиксации фиксируют нарушения, связанные с непредоставлением преимущества пешеходам. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей», — цитирует «Комсомольская правда» начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений управления ГАИ регионального главка МВД Сергея Пурусова. Пока в регионе две такие камеры — на пешеходном переходе у ТРК «Алмаз» в Челябинске и на улице Грибоедова в Златоусте. В ближайшее время камеры, фиксирующие это нарушение, появятся еще на шести участках, к концу года их станет еще больше. Появление таких камер связано с ростом числа аварий на «зебре». Кроме того, с марта прошлого года дорожные камеры фиксируют непристегнутые ремни безопасности. В регионе работают порядка 50 таких камер. С момента внедрения таких камер выявлено более 140 тысяч нарушений, каждое восьмое связано с непристегнутым ремнем безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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