Прокуратура добилась выплат за наставничество работникам челябинского депо

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Сотрудникам не выплачивали деньги за наставничество
Сотрудникам не выплачивали деньги за наставничество Фото:

Специалистам Эксплуатационного локомотивного депо Челябинска ОАО «РЖД» выплатили деньги за наставничество. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Транспортным прокурором в Советский райсуд Челябинска направлено исковое заявление к ОАО „РЖД“ о возложении обязанности произвести оплату наставникам в размере свыше 69 тысяч рублей и взыскании компенсации морального вреда. Исковые требования прокурора в части оплаты наставничества исполнены ответчиком добровольно», — уточнили в пресс-службе ведомства. Моральный вред будет компенсирован дополнительно.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 13 сотрудников депо в 2023 году передавали свои знания, умения и навыки менее опытным коллегам, однако допсоглашения о наставничестве они не подписывали. Их труд не был оплачен. Во время суда им возместили оплату, выплаты за моральный вред находятся на контроле транспортной прокуратуры.

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Специалистам Эксплуатационного локомотивного депо Челябинска ОАО «РЖД» выплатили деньги за наставничество. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Транспортным прокурором в Советский райсуд Челябинска направлено исковое заявление к ОАО „РЖД“ о возложении обязанности произвести оплату наставникам в размере свыше 69 тысяч рублей и взыскании компенсации морального вреда. Исковые требования прокурора в части оплаты наставничества исполнены ответчиком добровольно», — уточнили в пресс-службе ведомства. Моральный вред будет компенсирован дополнительно. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 13 сотрудников депо в 2023 году передавали свои знания, умения и навыки менее опытным коллегам, однако допсоглашения о наставничестве они не подписывали. Их труд не был оплачен. Во время суда им возместили оплату, выплаты за моральный вред находятся на контроле транспортной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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