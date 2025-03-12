Прокуратура добилась выплат за наставничество работникам челябинского депо

Специалистам Эксплуатационного локомотивного депо Челябинска ОАО «РЖД» выплатили деньги за наставничество. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Транспортным прокурором в Советский райсуд Челябинска направлено исковое заявление к ОАО „РЖД“ о возложении обязанности произвести оплату наставникам в размере свыше 69 тысяч рублей и взыскании компенсации морального вреда. Исковые требования прокурора в части оплаты наставничества исполнены ответчиком добровольно», — уточнили в пресс-службе ведомства. Моральный вред будет компенсирован дополнительно.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 13 сотрудников депо в 2023 году передавали свои знания, умения и навыки менее опытным коллегам, однако допсоглашения о наставничестве они не подписывали. Их труд не был оплачен. Во время суда им возместили оплату, выплаты за моральный вред находятся на контроле транспортной прокуратуры.
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