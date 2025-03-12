Свердловского экс-полицейского, пытавшегося убить коллегу, отправили за решетку

12 марта 2025 в 16:33 Размер текста - 17 +

Ближайшие два года бывший полицейский проведет в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Бывшего свердловского полицейского обвинили в попытке убить коллегу В колонию отправили бывшего полицейского Романа Федонова, пытавшегося убить экс-замначальника уголовного розыска ОМВД «Сухоложский» Андрея Тимакина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сухоложского городского суда Свердловской области. «По совокупности ему назначено наказание в виде двух лет и одного месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован», — рассказали в суде. Новость по теме Свердловский экс-полицейский боролся с коллегой на коленях у силовиков Первый конфликт с участием Федонова произошел в ноябре 2021 года. Тогда, по версии следствия, он избил двух друзей. А после отобрал у одного из них телефон и направил пистолет в сторону потерпевшего. Вторая стычка с его участием произошла в ночь на 10 сентября 2023 года. Тимакин попал в ДТП на служебной машине. К месту аварии приехали два наряда ДПС. Второй участник аварии, опасаясь, что силовики отпустят офицера, попросил приехать своего знакомого — Федонова. Между ними разгорелась ссора. И, как считает обвинение, Федонов выстрелил в голову Тимакину из травматического пистолета. Свою вину Федонов отрицает по всем эпизодам. Он считает, что в 2021-м на него напали, когда он исполнял свои обязанности. Тимакина он не избивал и убить не пытался. По словам Федонова, потерпевшие добивались его увольнения из полиции. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В колонию отправили бывшего полицейского Романа Федонова, пытавшегося убить экс-замначальника уголовного розыска ОМВД «Сухоложский» Андрея Тимакина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сухоложского городского суда Свердловской области. «По совокупности ему назначено наказание в виде двух лет и одного месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован», — рассказали в суде. Первый конфликт с участием Федонова произошел в ноябре 2021 года. Тогда, по версии следствия, он избил двух друзей. А после отобрал у одного из них телефон и направил пистолет в сторону потерпевшего. Вторая стычка с его участием произошла в ночь на 10 сентября 2023 года. Тимакин попал в ДТП на служебной машине. К месту аварии приехали два наряда ДПС. Второй участник аварии, опасаясь, что силовики отпустят офицера, попросил приехать своего знакомого — Федонова. Между ними разгорелась ссора. И, как считает обвинение, Федонов выстрелил в голову Тимакину из травматического пистолета. Свою вину Федонов отрицает по всем эпизодам. Он считает, что в 2021-м на него напали, когда он исполнял свои обязанности. Тимакина он не избивал и убить не пытался. По словам Федонова, потерпевшие добивались его увольнения из полиции. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.