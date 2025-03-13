Алаудинов подарил мягкую игрушку девочке, спасенной из-под огня в Судже. Видео

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Алаудинов подарил спасенной в Курской области девочке мягкую игрушку
Алаудинов подарил спасенной в Курской области девочке мягкую игрушку Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов во время визита в освобожденное село Казачья Локня Суджанского района в Курской области лично вручил мягкую игрушку девочке, спасенной из-под артиллерийского огня ВСУ. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Апти Алаудинов встретился с жителями освобожденного населенного пункта Казачья Локня в Суджанском районе Курской области... Он подарил мягкую именную игрушку девочке по имени Амира, которую удалось спасти из-под огня противника», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Подарок девочке был сделан в знак заботы и защиты мирных жителей. В ходе своего визита Алаудинов также подтвердил, что эвакуированные жители теперь находятся в безопасности.

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов во время визита в освобожденное село Казачья Локня Суджанского района в Курской области лично вручил мягкую игрушку девочке, спасенной из-под артиллерийского огня ВСУ. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Апти Алаудинов встретился с жителями освобожденного населенного пункта Казачья Локня в Суджанском районе Курской области... Он подарил мягкую именную игрушку девочке по имени Амира, которую удалось спасти из-под огня противника», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Подарок девочке был сделан в знак заботы и защиты мирных жителей. В ходе своего визита Алаудинов также подтвердил, что эвакуированные жители теперь находятся в безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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