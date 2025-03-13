Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов во время визита в освобожденное село Казачья Локня Суджанского района в Курской области лично вручил мягкую игрушку девочке, спасенной из-под артиллерийского огня ВСУ. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Апти Алаудинов встретился с жителями освобожденного населенного пункта Казачья Локня в Суджанском районе Курской области... Он подарил мягкую именную игрушку девочке по имени Амира, которую удалось спасти из-под огня противника», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Подарок девочке был сделан в знак заботы и защиты мирных жителей. В ходе своего визита Алаудинов также подтвердил, что эвакуированные жители теперь находятся в безопасности.
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