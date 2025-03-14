14 марта 2025

В ХМАО в несколько раз подскочил интерес бизнесменов на покупку ПВЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматели в ХМАО в 2,5 раза чаще стали покупать ПВЗ Wildberries
Предприниматели в ХМАО в 2,5 раза чаще стали покупать ПВЗ Wildberries Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за 2024 год спрос на покупку пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов вырос в 2,5 раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито».

«В 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе кратно вырос интерес к покупке пунктов выдачи заказов — в 2,5 раза в сравнении с 2023 годом», — говорится в сообщении экспертов. При этом средняя стоимость данного типа готового бизнеса в Югре в 2024 году составила 490 тысяч рублей.

Аналитики добавили, что отдельно за год спрос на пункты Ozon вырос более чем в два раза, а на ПВЗ Wildberries и Яндекс — в 2,5 и 3,5 раза соответственно. Также эксперты отмечают и рост количества объявлений о продаже бизнеса, связанного с маркетплейсами. Так в округе объем предложения о продаже ПВЗ за год вырос почти в 2,5 раза и чаще предприниматели избавляются от пунктов Ozon.

Вместе с этим растет и недовольство работой ПВЗ. Так жители ХМАО стали чаще писать обращения в Роспотребнадзор в связи с работой маркетплейсов. За год — с 2023 по 2024 год, рост составил 49%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за 2024 год спрос на покупку пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов вырос в 2,5 раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито». «В 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе кратно вырос интерес к покупке пунктов выдачи заказов — в 2,5 раза в сравнении с 2023 годом», — говорится в сообщении экспертов. При этом средняя стоимость данного типа готового бизнеса в Югре в 2024 году составила 490 тысяч рублей. Аналитики добавили, что отдельно за год спрос на пункты Ozon вырос более чем в два раза, а на ПВЗ Wildberries и Яндекс — в 2,5 и 3,5 раза соответственно. Также эксперты отмечают и рост количества объявлений о продаже бизнеса, связанного с маркетплейсами. Так в округе объем предложения о продаже ПВЗ за год вырос почти в 2,5 раза и чаще предприниматели избавляются от пунктов Ozon. Вместе с этим растет и недовольство работой ПВЗ. Так жители ХМАО стали чаще писать обращения в Роспотребнадзор в связи с работой маркетплейсов. За год — с 2023 по 2024 год, рост составил 49%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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