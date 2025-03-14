В ХМАО в несколько раз подскочил интерес бизнесменов на покупку ПВЗ

В Ханты-Мансийском автономном округе за 2024 год спрос на покупку пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов вырос в 2,5 раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито».
«В 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе кратно вырос интерес к покупке пунктов выдачи заказов — в 2,5 раза в сравнении с 2023 годом», — говорится в сообщении экспертов. При этом средняя стоимость данного типа готового бизнеса в Югре в 2024 году составила 490 тысяч рублей.
Аналитики добавили, что отдельно за год спрос на пункты Ozon вырос более чем в два раза, а на ПВЗ Wildberries и Яндекс — в 2,5 и 3,5 раза соответственно. Также эксперты отмечают и рост количества объявлений о продаже бизнеса, связанного с маркетплейсами. Так в округе объем предложения о продаже ПВЗ за год вырос почти в 2,5 раза и чаще предприниматели избавляются от пунктов Ozon.
Вместе с этим растет и недовольство работой ПВЗ. Так жители ХМАО стали чаще писать обращения в Роспотребнадзор в связи с работой маркетплейсов. За год — с 2023 по 2024 год, рост составил 49%.
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