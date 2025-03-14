В Перми из-за ДТП несколько автобусов временно перенаправлены

ДТП произошло днем 15 марта на улице Мира в Перми
В Перми из-за дорожно-транспортного происшествия на ул. Мира — Заслонова несколько маршрутов городских автобусов были временно перенаправлены. Об этом информирует региональный Департамент транспорта.
«Автобусы №№3, 12, 13, 27, 40, 62 и 72 едут в объезд по 9 Мая, шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых. Причина — ДТП стороннего транспорта на Мира — Заслонова», — передает telegram-канал «Пермский транспорт».
Согласно сообщению, авария произошла днем 15 марта. Отмечается, что автобусы пропускают остановку «9 Мая».
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