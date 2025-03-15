Британский суд оставил под стражей российского капитана контейнеровоза Solong

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Российский капитан является единственным обвиняемым по делу о столкновении судов (архивное фото)
Российский капитан является единственным обвиняемым по делу о столкновении судов (архивное фото) Фото:

Капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина оставили под стражей после столкновения его судна с американским танкером Stena Immaculate. Об этом сообщают британские СМИ.

«Мотин не стал ходатайствовать об освобождении под залог и был заключён под стражу», — пишет агентство Reuters со ссылкой на материалы Магистратского суда Кингстон-апон-Халл. Местный прокурор Амелия Кац заявила, что Мотин — единственный ответственный за столкновение, его судно около 40 минут якобы двигалось по прямой к американскому танкеру.

Столкновение произошло 10 марта — судно Solong, следовавшее под португальским флагом, врезалось в американский танкер Stena Immaculate, которое стояло на якоре у берегов Великобритании. Последний перевозил авиатопливо для армии США. Мотин обвиняется в преступной халатности, повлекшая человеческие жертвы: из-за столкновения произошли взрывы и пожар, часть топлива вылилась в море, также погиб 38-летний член экипажа Solong.

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Капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина оставили под стражей после столкновения его судна с американским танкером Stena Immaculate. Об этом сообщают британские СМИ. «Мотин не стал ходатайствовать об освобождении под залог и был заключён под стражу», — пишет агентство Reuters со ссылкой на материалы Магистратского суда Кингстон-апон-Халл. Местный прокурор Амелия Кац заявила, что Мотин — единственный ответственный за столкновение, его судно около 40 минут якобы двигалось по прямой к американскому танкеру. Столкновение произошло 10 марта — судно Solong, следовавшее под португальским флагом, врезалось в американский танкер Stena Immaculate, которое стояло на якоре у берегов Великобритании. Последний перевозил авиатопливо для армии США. Мотин обвиняется в преступной халатности, повлекшая человеческие жертвы: из-за столкновения произошли взрывы и пожар, часть топлива вылилась в море, также погиб 38-летний член экипажа Solong.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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