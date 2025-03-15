Вячеслав Брозовский отвез гуманитарный груз в зону СВО

Вячеслав Брозовский занялся дронами в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания, гендиректор ГК BROZEX Вячеслав Брозовский отвез в зону российской спецоперации на Украине очередной гуманитарный груз. Поддержку от него получили сразу несколько формирований, в том числе те, что громят сейчас украинскую армию под Курском. Туда Брозовский отправил FPV-дроны «Заноза», которые производят под Екатеринбургом при его непосредственном участии.

Как рассказал Брозовский URA.RU, командировка была продолжительной. «Мы привезли на Запорожское направление для самоходчиков доски, утеплитель, ОСП-плиты, сетку-рабицу. Под Селидово и на Покровское направление для танкистов и артиллеристов — стройматериалы для оборудования окопов и блиндажей, сетку и транспортерную ленту для защиты техники. Кроссовые мотоциклы штурмовикам. Парням в Курской области привезли FPV-дроны „Заноза“, они им сейчас очень нужны», — поделился Брозовский. На счету этих беспилотников только по состоянию на февраль было пять танков, больше 100 пикапов, а также множество БМП и БТР.

От ветеранов и обычных жителей Березовского Брозовский передал маскировочные сети, носки, белье, перевязочные средства и другую «гуманитарку». URA.RU также поговорило с одним из военнослужащих, получивших от Брозовского гумпомощь.

«Нашему подразделению не очень везло с помощью от волонтеров, решили написать Брозовскому в соцсети, подумали, вдруг откликнется. И он ответил. Попросил заявку, что нужно для оборудования быта, защиты техники. И все привез, да еще и приехал сам! Спасибо от всех военнослужащих нашего дивизиона», — сказал бывший выпускник Свердловского танко-артиллерийского училища (СВПТАУ). Его имя агентство не раскрывает из соображений безопасности.

По словам Брозовского, «у парней на фронте настроение боевое». «Порадовали артиллеристы, рассказали, как здорово бьют врага. Говорят, что снабжение наших войск идет стабильно. Когда слышишь такое от военных, которые сражаются на передовой, это вселяет оптимизм и гордость не только за наших воинов, но и за тыл. Значит, промышленность набрала нужные обороты! Идем к Победе!» — сказал народный избранник.

Для него это была уже 19-я командировка в расположение военных. Предыдущая состоялась в конце января-начале февраля.

Вячеслав Брозовский ездит к военным с 2022-го Фото: URA.RU

Сам участвует в разгрузках Фото: URA.RU

Среди военных у него уже много товарищей Фото: URA.RU

Фото: URA.RU