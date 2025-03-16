На ЮУЖД в Челябинской области переименовали остановки

Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) в Челябинской области переименовала пять остановочных пунктов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика, в названиях сделали привязку к ближайшим населенным пунктам.
«Еще пять остановочных пунктов в Челябинской области получили новые названия. Для удобства пассажиров они названы так же, как находящиеся поблизости административные (населенные пункты и т.п.) или географические объекты», — уточнили URA.RU в ЮУЖД.
Переименование остановок затронуло пункты на маршруте «Бердяуш-Полетаево I». Теперь «2033 км» называется «Барановка». Остановку электричек «2042 км» переименовали в «Кугалы», «2047 км» стал называться «Привал», а остановочный пункт «2060 км» теперь именуется «Мирным». На участке «Полетаево I-Челябинск-Главный» остановка «1120 км» получила название «Поселка Дмитрия Донского».
Новые наименования уже внедрены в систему продажи билетов, что облегчит пассажирам процесс их покупки и использования пригородных поездов. Это не первое переименование. В феврале четыре остановки переименовали на маршруте электропоезда «Челябинск-Курган».
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