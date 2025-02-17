На электричке Челябинск-Курган переименовали четыре остановки

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Передвижной музей «Поезд Победы». Челябинск, рельсы, электричка, путешествие, электропоезд, ржд, железная дорога, поезд
В электричке Челябинск-Курган переименованы четыре остановки Фото:

Четыре остановки пригородных поездов Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) из Челябинска в Курган получили новые названия вместо цифрового обозначения километра. С 20 февраля они уже будут использоваться при оформлении билетов.

«Новые названия получили еще четыре остановочных пункта пригородных поездов на участке Челябинск — Курган. Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 20 февраля», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.

Для удобства пассажиров названия были переименованы в расположенные рядом поселки или другие населенные пункты. Так, остановка 2128 км переименована в «Союз», 2137 км в «Машиностроитель-1», 2140 км в «Анфалово» и 2147 км в «Восточный».

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Четыре остановки пригородных поездов Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) из Челябинска в Курган получили новые названия вместо цифрового обозначения километра. С 20 февраля они уже будут использоваться при оформлении билетов. «Новые названия получили еще четыре остановочных пункта пригородных поездов на участке Челябинск — Курган. Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 20 февраля», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД. Для удобства пассажиров названия были переименованы в расположенные рядом поселки или другие населенные пункты. Так, остановка 2128 км переименована в «Союз», 2137 км в «Машиностроитель-1», 2140 км в «Анфалово» и 2147 км в «Восточный».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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