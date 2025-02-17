На электричке Челябинск-Курган переименовали четыре остановки

Четыре остановки пригородных поездов Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) из Челябинска в Курган получили новые названия вместо цифрового обозначения километра. С 20 февраля они уже будут использоваться при оформлении билетов.
«Новые названия получили еще четыре остановочных пункта пригородных поездов на участке Челябинск — Курган. Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 20 февраля», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.
Для удобства пассажиров названия были переименованы в расположенные рядом поселки или другие населенные пункты. Так, остановка 2128 км переименована в «Союз», 2137 км в «Машиностроитель-1», 2140 км в «Анфалово» и 2147 км в «Восточный».
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