Стал известен позывной челябинского бойца, попавшего в госпиталь после операции «Труба»

Боец из Кунашакского района имеет позывной «Башкир»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский боец участвовал в операции «Поток » (Труба"). Фото архивное
Челябинский боец участвовал в операции «Поток » (Труба"). Фото архивное Фото:

Участник СВО Евгений Зайцев из Кунашакского района Челябинской области, который проходит реабилитацию после участия в операции «Поток» («Труба»), имеет позывной «Башкир». Об этом URA.RU сообщила мать бойца.

«Евгений в январе заключил контракт. В составе спецназа „Ахмат“ 23-летний боец участвовал в операции „Труба“. Сейчас боец с позывным „Башкир“ идет на поправку. Ждем, что на днях его выпишут из госпиталя», — сообщила мать бойца Лариса.

Операция «Поток» («Труба») сыграла решающую роль при освобождении от ВСУ города Суджа Курской области. Около тысячи штурмовиков преодолели 15 километров в тыл врага по магистральному газопроводу «Уренгой — Помары — Ужгород».

Кроме «Башкира» участие в операции принял его односельчанин из села Новобурино Денис Хусаинов. Он уже выписан из госпиталя в Курской области. За участие в операции Хусаинов был награжден орденом «Ахмат-спецназ».

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Участник СВО Евгений Зайцев из Кунашакского района Челябинской области, который проходит реабилитацию после участия в операции «Поток» («Труба»), имеет позывной «Башкир». Об этом URA.RU сообщила мать бойца. «Евгений в январе заключил контракт. В составе спецназа „Ахмат“ 23-летний боец участвовал в операции „Труба“. Сейчас боец с позывным „Башкир“ идет на поправку. Ждем, что на днях его выпишут из госпиталя», — сообщила мать бойца Лариса. Операция «Поток» («Труба») сыграла решающую роль при освобождении от ВСУ города Суджа Курской области. Около тысячи штурмовиков преодолели 15 километров в тыл врага по магистральному газопроводу «Уренгой — Помары — Ужгород». Кроме «Башкира» участие в операции принял его односельчанин из села Новобурино Денис Хусаинов. Он уже выписан из госпиталя в Курской области. За участие в операции Хусаинов был награжден орденом «Ахмат-спецназ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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