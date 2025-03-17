Стал известен позывной челябинского бойца, попавшего в госпиталь после операции «Труба»

Участник СВО Евгений Зайцев из Кунашакского района Челябинской области, который проходит реабилитацию после участия в операции «Поток» («Труба»), имеет позывной «Башкир». Об этом URA.RU сообщила мать бойца.
«Евгений в январе заключил контракт. В составе спецназа „Ахмат“ 23-летний боец участвовал в операции „Труба“. Сейчас боец с позывным „Башкир“ идет на поправку. Ждем, что на днях его выпишут из госпиталя», — сообщила мать бойца Лариса.
Операция «Поток» («Труба») сыграла решающую роль при освобождении от ВСУ города Суджа Курской области. Около тысячи штурмовиков преодолели 15 километров в тыл врага по магистральному газопроводу «Уренгой — Помары — Ужгород».
Кроме «Башкира» участие в операции принял его односельчанин из села Новобурино Денис Хусаинов. Он уже выписан из госпиталя в Курской области. За участие в операции Хусаинов был награжден орденом «Ахмат-спецназ».
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