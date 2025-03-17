Челябинского участника операции «Труба» выписали из госпиталя

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Участнику СВО присвоен орден спецназа «Ахмат»
Участнику СВО присвоен орден спецназа «Ахмат» Фото:

Уроженца Кунашакского района Челябинской области Дениса Хусаинова, в составе спецназа «Ахмат» участвовавшего в операции «Труба» в Курской области, выписали из госпиталя. Об этом Хусаинов сообщил местным СМИ.

«Я уже не в госпитале, я был там, нет, не зацепило. Приезжал на вентиляцию легких, сейчас жду задание. Так просто не хочу там находиться, потому что это я целый руки, ноги целые, ходить могу. Все могу», — сообщил Хусаинов районному изданию «Знамя труда».

Хусаинов и около тысячи других штурмовиков преодолели 15 километров в тыл врага по магистральному газопроводу «Уренгой — Помары — Ужгород». Даже для подготовленных бойцов это было непросто, ведь воздуха в трубе было мало и дышать приходилось опасными испарениями.

За участие в операции Хусаинов был награжден орденом «Ахмат-спецназ». Он сообщил, что ему морально тяжело находиться в госпитале и хочется вернуться к выполнению боевых заданий.

Армия России смогла провести одну из самых успешных операций за все время СВО, которая получила название «Труба». Бойцы по трубе проникли в тыл ВСУ и разгромили противника.

Изменить расстановку сил под Суджей смог отряд российских бойцов из 800 человек. Они преодолели около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно проникнуть в украинский тыл. Операция «Труба» заняла около недели. Все это время бойцы находились внутри трубы.

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Уроженца Кунашакского района Челябинской области Дениса Хусаинова, в составе спецназа «Ахмат» участвовавшего в операции «Труба» в Курской области, выписали из госпиталя. Об этом Хусаинов сообщил местным СМИ. «Я уже не в госпитале, я был там, нет, не зацепило. Приезжал на вентиляцию легких, сейчас жду задание. Так просто не хочу там находиться, потому что это я целый руки, ноги целые, ходить могу. Все могу», — сообщил Хусаинов районному изданию «Знамя труда». Хусаинов и около тысячи других штурмовиков преодолели 15 километров в тыл врага по магистральному газопроводу «Уренгой — Помары — Ужгород». Даже для подготовленных бойцов это было непросто, ведь воздуха в трубе было мало и дышать приходилось опасными испарениями. За участие в операции Хусаинов был награжден орденом «Ахмат-спецназ». Он сообщил, что ему морально тяжело находиться в госпитале и хочется вернуться к выполнению боевых заданий. Армия России смогла провести одну из самых успешных операций за все время СВО, которая получила название «Труба». Бойцы по трубе проникли в тыл ВСУ и разгромили противника. Изменить расстановку сил под Суджей смог отряд российских бойцов из 800 человек. Они преодолели около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно проникнуть в украинский тыл. Операция «Труба» заняла около недели. Все это время бойцы находились внутри трубы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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