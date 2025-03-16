Цивилева заявила о расширении поддержки ветеранов СВО во время визита в ХМАО

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила о расширении программ психологической поддержки для ветеранов спецоперации и их семей. Об этом сообщил полпред президента Артем Жога, опубликовав детали их рабочего визита в ХМАО в личном telegram-канале.
«Встречаюсь с ребятами, которые получили инвалидность. Они признаются, что нужен психолог. На эту категорию нужно обязательно обратить внимание», — сообщила Цивилева во время встречи. Она добавила, что психологическая реабилитация станет ключевым направлением фонда наряду с медицинской и социальной поддержкой.
В ходе визита обсуждались меры по интеграции новых методик в региональные отделения фонда. Уже в 2025 году планируется увеличить число специалистов-психологов и запустить целевые программы для семей с детьми, оставшимися без кормильцев.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с рабочим визитом приехали Анна Цивилева и Артем Жога. В этот же день в регион прибыл министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Вечером планируется закрытие «Кубка защитников Отечества».
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