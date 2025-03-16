16 марта 2025

Цивилева заявила о расширении поддержки ветеранов СВО во время визита в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Замминистра обороны Цивилева заявила о необходимости расширить программу психологической помощи ветеранам СВО
Замминистра обороны Цивилева заявила о необходимости расширить программу психологической помощи ветеранам СВО Фото:

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила о расширении программ психологической поддержки для ветеранов спецоперации и их семей. Об этом сообщил полпред президента Артем Жога, опубликовав детали их рабочего визита в ХМАО в личном telegram-канале.

«Встречаюсь с ребятами, которые получили инвалидность. Они признаются, что нужен психолог. На эту категорию нужно обязательно обратить внимание», — сообщила Цивилева во время встречи. Она добавила, что психологическая реабилитация станет ключевым направлением фонда наряду с медицинской и социальной поддержкой.

В ходе визита обсуждались меры по интеграции новых методик в региональные отделения фонда. Уже в 2025 году планируется увеличить число специалистов-психологов и запустить целевые программы для семей с детьми, оставшимися без кормильцев.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с рабочим визитом приехали Анна Цивилева и Артем Жога. В этот же день в регион прибыл министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Вечером планируется закрытие «Кубка защитников Отечества».

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Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила о расширении программ психологической поддержки для ветеранов спецоперации и их семей. Об этом сообщил полпред президента Артем Жога, опубликовав детали их рабочего визита в ХМАО в личном telegram-канале. «Встречаюсь с ребятами, которые получили инвалидность. Они признаются, что нужен психолог. На эту категорию нужно обязательно обратить внимание», — сообщила Цивилева во время встречи. Она добавила, что психологическая реабилитация станет ключевым направлением фонда наряду с медицинской и социальной поддержкой. В ходе визита обсуждались меры по интеграции новых методик в региональные отделения фонда. Уже в 2025 году планируется увеличить число специалистов-психологов и запустить целевые программы для семей с детьми, оставшимися без кормильцев. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с рабочим визитом приехали Анна Цивилева и Артем Жога. В этот же день в регион прибыл министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Вечером планируется закрытие «Кубка защитников Отечества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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