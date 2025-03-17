Пермяки перестали перечислять деньги на помощь участникам СВО

В Пермском крае резко сократилось поступление денежных средств на помощь участникам спецоперации. Это сказалось на выполнении заявок, которые бойцы отправляют с передовой. По мнению пермских волонтеров, такая ситуация сложилась на фоне предстоящих переговоров России и США, касающихся урегулирования конфликта на Украине.
«Последнее время мы получаем очень много дорогостоящих заявок [от различных подразделений и бойцов] и при этом фиксируем спад поступления денежных средств. Мы постоянно получаем информацию о ранениях и гибели наших бойцов. Эту боль не описать словами. Мы бьемся за них, а они все равно погибают. Мы тоже устали, но никто не имеет права сдаться и опустить руки, ни парни там, ни мы здесь! Прекратите погружаться в пропаганду о скором завершении конфликта о перемирии, смотрите реально на положение дел!» — призвали представители волонтерского движения «Вежливые люди» своих земляков в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU рассказывало, что волонтерское движение «Вежливые люди» регулярно отправляет помощь участникам спецоперации. Пермяки передают на фронт технику, строительный инструмент, экипировку, медикаменты и многое другое.
США и Россия намерены обсудить ситуацию на Украине в несколько этапов, заявлял госсекретарь Марко Рубио. Он подчеркивал, что конфликт необходимо разрешить таким образом, чтобы учесть потребности каждой из сторон.
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