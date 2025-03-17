Пермяки перестали перечислять деньги на помощь участникам СВО

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Поступления денежных средств на помощь бойцам от пермяков сократились
Поступления денежных средств на помощь бойцам от пермяков сократились Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Пермском крае резко сократилось поступление денежных средств на помощь участникам спецоперации. Это сказалось на выполнении заявок, которые бойцы отправляют с передовой. По мнению пермских волонтеров, такая ситуация сложилась на фоне предстоящих переговоров России и США, касающихся урегулирования конфликта на Украине.

«Последнее время мы получаем очень много дорогостоящих заявок [от различных подразделений и бойцов] и при этом фиксируем спад поступления денежных средств. Мы постоянно получаем информацию о ранениях и гибели наших бойцов. Эту боль не описать словами. Мы бьемся за них, а они все равно погибают. Мы тоже устали, но никто не имеет права сдаться и опустить руки, ни парни там, ни мы здесь! Прекратите погружаться в пропаганду о скором завершении конфликта о перемирии, смотрите реально на положение дел!» — призвали представители волонтерского движения «Вежливые люди» своих земляков в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU рассказывало, что волонтерское движение «Вежливые люди» регулярно отправляет помощь участникам спецоперации. Пермяки передают на фронт технику, строительный инструмент, экипировку, медикаменты и многое другое.

США и Россия намерены обсудить ситуацию на Украине в несколько этапов, заявлял госсекретарь Марко Рубио. Он подчеркивал, что конфликт необходимо разрешить таким образом, чтобы учесть потребности каждой из сторон.

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В Пермском крае резко сократилось поступление денежных средств на помощь участникам спецоперации. Это сказалось на выполнении заявок, которые бойцы отправляют с передовой. По мнению пермских волонтеров, такая ситуация сложилась на фоне предстоящих переговоров России и США, касающихся урегулирования конфликта на Украине. «Последнее время мы получаем очень много дорогостоящих заявок [от различных подразделений и бойцов] и при этом фиксируем спад поступления денежных средств. Мы постоянно получаем информацию о ранениях и гибели наших бойцов. Эту боль не описать словами. Мы бьемся за них, а они все равно погибают. Мы тоже устали, но никто не имеет права сдаться и опустить руки, ни парни там, ни мы здесь! Прекратите погружаться в пропаганду о скором завершении конфликта о перемирии, смотрите реально на положение дел!» — призвали представители волонтерского движения «Вежливые люди» своих земляков в соцсети «ВКонтакте». URA.RU рассказывало, что волонтерское движение «Вежливые люди» регулярно отправляет помощь участникам спецоперации. Пермяки передают на фронт технику, строительный инструмент, экипировку, медикаменты и многое другое. США и Россия намерены обсудить ситуацию на Украине в несколько этапов, заявлял госсекретарь Марко Рубио. Он подчеркивал, что конфликт необходимо разрешить таким образом, чтобы учесть потребности каждой из сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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