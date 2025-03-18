Ашинский прокурор проверил готовность района к весеннему паводку. Фото

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В Аше проверили гидротехнические сооружения на Симском и Миньярском водохранилищах (архивное фото)
В Аше проверили гидротехнические сооружения на Симском и Миньярском водохранилищах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

Ашинский городской прокурор Александр Калинин вместе с представителями администрации проверил готовность района к прохождению паводка. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Калинин проверил готовность района к прохождению весеннего паводка и техническое состояние гидротехнический сооружений района. Проверка проводилась совместно с представителями органов местного самоуправления», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Были проверены гидротехнические сооружения на Симском и Миньярском водохранилищах, городская дамба вдоль берега реки Сим. Проверены системы оповещения. Главы девяти поселений получили предостережения о недопустимости нарушений закона.

В Ашинском районе из-за осадков и таяния снега 18 марта подтопило дома и дороги. Из-за паводка введен режим ЧС. Вода затопила дорогу между Ашой и Миньяром. Саперы экстренно выехали в район для разрушения скопившегося льда на реке Сим.

Прокурор проверил готовность Ашинского района к прохождению паводка
Прокурор проверил готовность Ашинского района к прохождению паводка
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Ашинский городской прокурор Александр Калинин вместе с представителями администрации проверил готовность района к прохождению паводка. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области. «Калинин проверил готовность района к прохождению весеннего паводка и техническое состояние гидротехнический сооружений района. Проверка проводилась совместно с представителями органов местного самоуправления», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Были проверены гидротехнические сооружения на Симском и Миньярском водохранилищах, городская дамба вдоль берега реки Сим. Проверены системы оповещения. Главы девяти поселений получили предостережения о недопустимости нарушений закона. В Ашинском районе из-за осадков и таяния снега 18 марта подтопило дома и дороги. Из-за паводка введен режим ЧС. Вода затопила дорогу между Ашой и Миньяром. Саперы экстренно выехали в район для разрушения скопившегося льда на реке Сим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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