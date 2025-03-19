В Челябинской области в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года интерес к новым автомобилям вырос на 66,3%, а выбор увеличился в три раза. Челябинцев больше всего интересовали автомобили марки LADA. Также спросом пользовались китайские бренды Geely, Chery, HAVAL и Kia. Стоимость самого популярного нового авто LADA Granta -1,85 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Челябинцы стали интересоваться новыми авто на 66,3% чаще. Жители региона в феврале 2025 года наибольшую заинтересованность проявляли к автомобилям марки LADA», — сообщили в пресс-службе.
Доля LADA Granta — 16,3% от общего спроса. Вторую строку по интересу у челябинцев занял другой представитель этого же бренда — Vesta с 5%. Стоимость этой марки авто 1,717 млн рублей. На третьем месте — LADA Niva Legend 1,141 млн рублей с долей спроса 3,4%. Четвертое место досталось китайскому OMODA C5 с 2,8% от общей доли спроса и ценой — 2,346 млн рублей. Завершает топ Chery Tiggo 4 Pro 2,079 млн рублей — 2,7% от общей доли спроса.
Как отметил руководитель продаж направления «Новые авто» Артем Хомутинников, в целом по России конкуренция на рынке новых авто между отечественными и китайскими брендами достаточно высокая. Это подтверждает высокую динамичность рынка и изменчивость предпочтений российских автолюбителей.
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