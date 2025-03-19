19 марта 2025

В Екатеринбурге продается коттедж с 25-метровым бассейном за 150 миллионов рублей. Фото

В Екатеринбурге продают коттедж с бассейном за 150 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Из гостиной открывается вид на бассейн
Из гостиной открывается вид на бассейн Фото:

В поселке Совхозный (Екатеринбург) продают коттедж площадью почти 420 квадратных метров на участке в 30 соток за 150 миллионов рублей. В доме собственный крытый 25-метровый бассейн, солярий и баня с купелью. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Венец всего поместья — отдельное здание с бассейном на 25 метров! Кроме бассейна, в самом здании есть... зона отдыха, солярий, а также баня с купелью, которая сохранят свой жар до 24 часов!», — написано в объявлении. Помимо этого, на территории коттеджа есть свой огород с грядками и плодоносными деревьями. В самом доме шесть комнат и три этажа, а также парковочные места для четырех машин. От дома, по словам продавца, дo цeнтpa гopoда можнo добратьcя зa 15 минут.

Внешний вид дома
Внешний вид дома
Фото:
Огород на территории коттеджа
Огород на территории коттеджа
Фото:
Крытый 25-метровый бассейн в отдельном здании
Крытый 25-метровый бассейн в отдельном здании
Фото:
Из гостиной открывается вид на бассейн
Из гостиной открывается вид на бассейн
Фото:
Солярий в коттедже
Солярий в коттедже
Фото:

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В поселке Совхозный (Екатеринбург) продают коттедж площадью почти 420 квадратных метров на участке в 30 соток за 150 миллионов рублей. В доме собственный крытый 25-метровый бассейн, солярий и баня с купелью. Объявление появилось на сайте «Авито». «Венец всего поместья — отдельное здание с бассейном на 25 метров! Кроме бассейна, в самом здании есть... зона отдыха, солярий, а также баня с купелью, которая сохранят свой жар до 24 часов!», — написано в объявлении. Помимо этого, на территории коттеджа есть свой огород с грядками и плодоносными деревьями. В самом доме шесть комнат и три этажа, а также парковочные места для четырех машин. От дома, по словам продавца, дo цeнтpa гopoда можнo добратьcя зa 15 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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