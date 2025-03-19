В поселке Совхозный (Екатеринбург) продают коттедж площадью почти 420 квадратных метров на участке в 30 соток за 150 миллионов рублей. В доме собственный крытый 25-метровый бассейн, солярий и баня с купелью. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Венец всего поместья — отдельное здание с бассейном на 25 метров! Кроме бассейна, в самом здании есть... зона отдыха, солярий, а также баня с купелью, которая сохранят свой жар до 24 часов!», — написано в объявлении. Помимо этого, на территории коттеджа есть свой огород с грядками и плодоносными деревьями. В самом доме шесть комнат и три этажа, а также парковочные места для четырех машин. От дома, по словам продавца, дo цeнтpa гopoда можнo добратьcя зa 15 минут.
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