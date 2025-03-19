19 марта 2025

«Ржали надо мной в суде»: екатеринбуржец спрятался от приставов на крыше балкона. Видео

Екатеринбуржец сбежал от судебных приставов на крышу соседского балкона
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина около часа просидел на крыше чужого балкона (архивное фото)
Мужчина около часа просидел на крыше чужого балкона (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец, который проходит подсудимым за хранение и употребление наркотиков и кражу велосипеда, пытался спрятаться от судебных приставов на крыше чужого балкона. Видео необычного задержания поделилась пресс-служба УФССП по Свердловской области.

«В секции общежития длительное время никто не открывал дверь, хотя слышно было движение и приглушенные разговоры. Наконец, двери открыли соседки, утверждавшие, что мужчины нет дома. Однако, проследовав в комнату, где проживал мужчина, судебные приставы увидели, что, спешно одевшись, он убегает, перелезая с балкона на балкон», — рассказали в ведомстве.

42-летний беглец просидел на соседском балконе больше часа. «Вы в прошлый раз, когда меня приняли, все ржали там в суде: О, смотри, он под кроватью прятался в трусах“», — возмутился горожанин. Приставам удалось убедить мужчину вернуться в комнату, после чего его доставили в суд.

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Екатеринбуржец, который проходит подсудимым за хранение и употребление наркотиков и кражу велосипеда, пытался спрятаться от судебных приставов на крыше чужого балкона. Видео необычного задержания поделилась пресс-служба УФССП по Свердловской области. « В секции общежития длительное время никто не открывал дверь, хотя слышно было движение и приглушенные разговоры. Наконец, двери открыли соседки, утверждавшие, что мужчины нет дома. Однако, проследовав в комнату, где проживал мужчина, судебные приставы увидели, что, спешно одевшись, он убегает, перелезая с балкона на балкон» , — рассказали в ведомстве. 42-летний беглец просидел на соседском балконе больше часа. « Вы в прошлый раз, когда меня приняли, все ржали там в суде: „ О, смотри, он под кроватью прятался в трусах“» , — возмутился горожанин. Приставам удалось убедить мужчину вернуться в комнату, после чего его доставили в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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