Магнитная буря 21 марта 2025: прогноз для метеозависимых

Лаборатория солнечной астрономии: шанс магнитной бури 21 марта — 17%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогноз магнитных бурь на 21 марта 2025 года
Прогноз магнитных бурь на 21 марта 2025 года Фото:

Метеозависимым людям 21 марта стоит быть осторожнее. Ученые прогнозируют всплеск геомагнитной активности в пятницу ночью. О том, чего ожидать от магнитосферы Земли 21 марта 2025 года — в материале URA.RU. 

Солнечные вспышки 21 марта 2025 года

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, индекс вспышечной активности на солнце достиг пяти баллов, что соответствует «оранжевому» уровню. За последние несколько дней на звезде зафиксировали одну среднюю вспышку класса М и еще шесть слабых вспышек класса С.

Магнитная буря 21 марта 2025 года

Ученые предупреждают о повышенной возбужденности магнитосферы Земли 20 и 21 марта. Резкий скачок геомагнитной активности произойдет в полночь по московскому времени: в Москве и Санкт-Петербурге уровень магнитосферы поднимется до «желтого» значения.

Прогноз магнитных бурь в Москве и Санкт-Петербурге
Прогноз магнитных бурь в Москве и Санкт-Петербурге
Фото:

При этом, с вероятностью 58%, это не приведет к магнитной буре. Вероятность геомагнитных возмущений эксперты оценивают в 25%, а сильного магнитного шторма — в 17%.

Прогноз магнитных бурь на месяц

После повышенной геомагнитной активности 21 числа, следующую магнитную бурю ученые прогнозируют в четверг 27 марта — в этот день уровень магнитосферы поднимется до «красных» значений. 28 марта магнитосфера земли также останется возбужденной.

В начале апреля метеозависимым людям стоит подготовиться к тяжелой неделе. Начиная с 5 числа на Землю обрушится геомагнитный шторм, который продлится до 14 апреля. Самыми тяжелыми днями станут 5, 8, 9 и 10 числа: в эти дни эксперты прогнозируют магнитные бури.

Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц
Фото:

Атмосферное давление 21 марта 2025 года

По данным Гидрометцентра России, 21 марта в Москве составит 752 мм ртутного столба. В Санкт-Петербурге барометры покажут 756 мм ртутного столба.

Как спастись метеозависимым

Врачи предполагают, что примерно треть населения планеты ощущают изменения в магнитосфере Земли. Чаще всего это люди старше 50 лет, страдающие от проблем с сердцем и давлением, а также других хронических заболеваний. Метеозависимые люди жалуются на головную боль, потерю концентрации внимания, рассеянность и общую слабость.

Чтобы избежать пагубного влияния магнитных бурь, врачи советуют начать вести здоровый образ жизни и заниматься спортом — ведь это поможет держать организм в тонусе и ослабить внешнее влияние. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — объяснила URA.RU невролог Юлия Караулова.

Чтобы снизить влияния магнитных бурь на организм, нужно придерживаться простых правил:

  • регулярно высыпаться и нормализовать режим сна;
  • питаться разнообразно, добавляя в рацион богатые витаминами и минералами продукты;
  • пить достаточное количество обычной воды;
  • заниматься физической активностью хотя бы один раз в неделю.

Благодаря этим простым правилам можно почувствовать себя лучше и не страдать от магнитных бурь. Однако, если здоровый образ жизни не помогает справиться с геомагнитной активностью, стоит обратиться к терапевту. Возможно, метеозависимость — это симптом не выявленного хронического заболевания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Метеозависимым людям 21 марта стоит быть осторожнее. Ученые прогнозируют всплеск геомагнитной активности в пятницу ночью. О том, чего ожидать от магнитосферы Земли 21 марта 2025 года — в материале URA.RU.  Солнечные вспышки 21 марта 2025 года По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, индекс вспышечной активности на солнце достиг пяти баллов, что соответствует «оранжевому» уровню. За последние несколько дней на звезде зафиксировали одну среднюю вспышку класса М и еще шесть слабых вспышек класса С. Магнитная буря 21 марта 2025 года Ученые предупреждают о повышенной возбужденности магнитосферы Земли 20 и 21 марта. Резкий скачок геомагнитной активности произойдет в полночь по московскому времени: в Москве и Санкт-Петербурге уровень магнитосферы поднимется до «желтого» значения. При этом, с вероятностью 58%, это не приведет к магнитной буре. Вероятность геомагнитных возмущений эксперты оценивают в 25%, а сильного магнитного шторма — в 17%. Прогноз магнитных бурь на месяц После повышенной геомагнитной активности 21 числа, следующую магнитную бурю ученые прогнозируют в четверг 27 марта — в этот день уровень магнитосферы поднимется до «красных» значений. 28 марта магнитосфера земли также останется возбужденной. В начале апреля метеозависимым людям стоит подготовиться к тяжелой неделе. Начиная с 5 числа на Землю обрушится геомагнитный шторм, который продлится до 14 апреля. Самыми тяжелыми днями станут 5, 8, 9 и 10 числа: в эти дни эксперты прогнозируют магнитные бури. Атмосферное давление 21 марта 2025 года По данным Гидрометцентра России, 21 марта в Москве составит 752 мм ртутного столба. В Санкт-Петербурге барометры покажут 756 мм ртутного столба. Как спастись метеозависимым Врачи предполагают, что примерно треть населения планеты ощущают изменения в магнитосфере Земли. Чаще всего это люди старше 50 лет, страдающие от проблем с сердцем и давлением, а также других хронических заболеваний. Метеозависимые люди жалуются на головную боль, потерю концентрации внимания, рассеянность и общую слабость. Чтобы избежать пагубного влияния магнитных бурь, врачи советуют начать вести здоровый образ жизни и заниматься спортом — ведь это поможет держать организм в тонусе и ослабить внешнее влияние. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — объяснила URA.RU невролог Юлия Караулова. Чтобы снизить влияния магнитных бурь на организм, нужно придерживаться простых правил: Благодаря этим простым правилам можно почувствовать себя лучше и не страдать от магнитных бурь. Однако, если здоровый образ жизни не помогает справиться с геомагнитной активностью, стоит обратиться к терапевту. Возможно, метеозависимость — это симптом не выявленного хронического заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...