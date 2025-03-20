Магнитная буря 21 марта 2025: прогноз для метеозависимых

Метеозависимым людям 21 марта стоит быть осторожнее. Ученые прогнозируют всплеск геомагнитной активности в пятницу ночью. О том, чего ожидать от магнитосферы Земли 21 марта 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 21 марта 2025 года
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, индекс вспышечной активности на солнце достиг пяти баллов, что соответствует «оранжевому» уровню. За последние несколько дней на звезде зафиксировали одну среднюю вспышку класса М и еще шесть слабых вспышек класса С.
Магнитная буря 21 марта 2025 года
Ученые предупреждают о повышенной возбужденности магнитосферы Земли 20 и 21 марта. Резкий скачок геомагнитной активности произойдет в полночь по московскому времени: в Москве и Санкт-Петербурге уровень магнитосферы поднимется до «желтого» значения.
При этом, с вероятностью 58%, это не приведет к магнитной буре. Вероятность геомагнитных возмущений эксперты оценивают в 25%, а сильного магнитного шторма — в 17%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
После повышенной геомагнитной активности 21 числа, следующую магнитную бурю ученые прогнозируют в четверг 27 марта — в этот день уровень магнитосферы поднимется до «красных» значений. 28 марта магнитосфера земли также останется возбужденной.
В начале апреля метеозависимым людям стоит подготовиться к тяжелой неделе. Начиная с 5 числа на Землю обрушится геомагнитный шторм, который продлится до 14 апреля. Самыми тяжелыми днями станут 5, 8, 9 и 10 числа: в эти дни эксперты прогнозируют магнитные бури.
Атмосферное давление 21 марта 2025 года
По данным Гидрометцентра России, 21 марта в Москве составит 752 мм ртутного столба. В Санкт-Петербурге барометры покажут 756 мм ртутного столба.
Как спастись метеозависимым
Врачи предполагают, что примерно треть населения планеты ощущают изменения в магнитосфере Земли. Чаще всего это люди старше 50 лет, страдающие от проблем с сердцем и давлением, а также других хронических заболеваний. Метеозависимые люди жалуются на головную боль, потерю концентрации внимания, рассеянность и общую слабость.
Чтобы избежать пагубного влияния магнитных бурь, врачи советуют начать вести здоровый образ жизни и заниматься спортом — ведь это поможет держать организм в тонусе и ослабить внешнее влияние. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — объяснила URA.RU невролог Юлия Караулова.
Чтобы снизить влияния магнитных бурь на организм, нужно придерживаться простых правил:
- регулярно высыпаться и нормализовать режим сна;
- питаться разнообразно, добавляя в рацион богатые витаминами и минералами продукты;
- пить достаточное количество обычной воды;
- заниматься физической активностью хотя бы один раз в неделю.
Благодаря этим простым правилам можно почувствовать себя лучше и не страдать от магнитных бурь. Однако, если здоровый образ жизни не помогает справиться с геомагнитной активностью, стоит обратиться к терапевту. Возможно, метеозависимость — это симптом не выявленного хронического заболевания.
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