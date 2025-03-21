Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», артиллерийская часть которой изготавливается в Перми, уничтожила в зоне СВО вражеское укрепление. Кадры работы боевой машины опубликовало Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.
«Расчет ТОС-2 „Тосочка“ группировки войск „Центр“ уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении», — сообщило ведомство. «Умная» огнеметная установка устанавливается на базе «Урала». Она призвана заменить устаревшие ТОС «Буратино» и «Солнцепек».
Впервые технику продемонстрировали в Москве на параде Победы в 2020 году. «Тосочка» имеет автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Помимо этого, она оснащена краном-манипулятором для заряжания снарядов, поэтому не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
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