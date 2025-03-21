Судебные приставы помогли жительнице Перми добиться устранения строительных недостатков в ее двухуровневой квартире, расположенной в ЖК Ленинского района. После обнаружения дефектов владелица обратилась к застройщику с требованием провести ремонт. Компания выплатила стоимость ремонта, однако необходимые строительные работы не были выполнены, сообщает сайт судебных приставов.
«Экспертиза выявила ряд дефектов в квартире и застройщику была направлена претензия с требованием выплаты стоимости ремонтных работ, составившей порядка 112 тысяч рублей и устранения дефектов фасада дома, из-за которых происходит намокание стен в квартире. Организация исполнила только финансовые обязательства, необходимых монтажных работ проведено не было. Тогда последовало обращение в суд», — поясняется на сайте ведомства.
После обращения в суд строительная компания устранила все выявленные дефекты в установленный для добровольного исполнения срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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