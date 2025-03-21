21 марта 2025

Пермячка заставила застройщика заплатить за дефекты в квартире и сделать ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик устранил все дефекты в срок
Застройщик устранил все дефекты в срок Фото:

Судебные приставы помогли жительнице Перми добиться устранения строительных недостатков в ее двухуровневой квартире, расположенной в ЖК Ленинского района. После обнаружения дефектов владелица обратилась к застройщику с требованием провести ремонт. Компания выплатила стоимость ремонта, однако необходимые строительные работы не были выполнены, сообщает сайт судебных приставов.

«Экспертиза выявила ряд дефектов в квартире и застройщику была направлена претензия с требованием выплаты стоимости ремонтных работ, составившей порядка 112 тысяч рублей и устранения дефектов фасада дома, из-за которых происходит намокание стен в квартире. Организация исполнила только финансовые обязательства, необходимых монтажных работ проведено не было. Тогда последовало обращение в суд», — поясняется на сайте ведомства.

После обращения в суд строительная компания устранила все выявленные дефекты в установленный для добровольного исполнения срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Судебные приставы помогли жительнице Перми добиться устранения строительных недостатков в ее двухуровневой квартире, расположенной в ЖК Ленинского района. После обнаружения дефектов владелица обратилась к застройщику с требованием провести ремонт. Компания выплатила стоимость ремонта, однако необходимые строительные работы не были выполнены, сообщает сайт судебных приставов. «Экспертиза выявила ряд дефектов в квартире и застройщику была направлена претензия с требованием выплаты стоимости ремонтных работ, составившей порядка 112 тысяч рублей и устранения дефектов фасада дома, из-за которых происходит намокание стен в квартире. Организация исполнила только финансовые обязательства, необходимых монтажных работ проведено не было. Тогда последовало обращение в суд», — поясняется на сайте ведомства. После обращения в суд строительная компания устранила все выявленные дефекты в установленный для добровольного исполнения срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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