В медиахолдинге Перми сменился руководитель

В медиахолдинге Перми назначен временный руководитель. Временно исполняющей обязанности директора ООО «РМГ Пермь» стала Елена Якимова. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 21 марта, следует из данных сервиса «СПАРК-Интерфакс».
«Врио Елена Якимова работает главным бухгалтером в ООО „РМГ Пермь“. На следующей неделе в Пермь приедут представители головного офиса РМГ, чтобы определить кандидатуру на пост постоянного директора пермского филиала», — передает «Коммерсант-Прикамье».
Назначение нового врио связано с внезапной кончиной генерального директора филиала «Русской Медиагруппы» — ООО «РМГ Пермь» Евгения Царегородцева. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта медиамендежер скоропостижно скончался в возрасте 55 лет.
В состав активов «Русской Медиагруппы» в Перми входят «Авторадио ТВ», ЗАО «Континенталь» (вещатель «Русского радио — Пермь» и телеканала Ru.tv), ЗАО «Мьюзик Радио» (вещатель «Хит ФМ Пермь») и ООО «Радио Максимум Пермь».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!