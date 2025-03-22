22 марта 2025
21 марта 2025

В медиахолдинге Перми сменился руководитель

В «РМГ Пермь» временно исполняющим обязанности директора стала Елена Якимова
© Служба новостей «URA.RU»
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«Авторадио ТВ» входит в «Русскую Медиагруппу»
«Авторадио ТВ» входит в «Русскую Медиагруппу» Фото:

В медиахолдинге Перми назначен временный руководитель. Временно исполняющей обязанности директора ООО «РМГ Пермь» стала Елена Якимова. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 21 марта, следует из данных сервиса «СПАРК-Интерфакс».

«Врио Елена Якимова работает главным бухгалтером в ООО „РМГ Пермь“. На следующей неделе в Пермь приедут представители головного офиса РМГ, чтобы определить кандидатуру на пост постоянного директора пермского филиала», — передает «Коммерсант-Прикамье».

Назначение нового врио связано с внезапной кончиной генерального директора филиала «Русской Медиагруппы» — ООО «РМГ Пермь» Евгения Царегородцева. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта медиамендежер скоропостижно скончался в возрасте 55 лет.

В состав активов «Русской Медиагруппы» в Перми входят «Авторадио ТВ», ЗАО «Континенталь» (вещатель «Русского радио — Пермь» и телеканала Ru.tv), ЗАО «Мьюзик Радио» (вещатель «Хит ФМ Пермь») и ООО «Радио Максимум Пермь».

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В медиахолдинге Перми назначен временный руководитель. Временно исполняющей обязанности директора ООО «РМГ Пермь» стала Елена Якимова. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 21 марта, следует из данных сервиса «СПАРК-Интерфакс». «Врио Елена Якимова работает главным бухгалтером в ООО „РМГ Пермь“. На следующей неделе в Пермь приедут представители головного офиса РМГ, чтобы определить кандидатуру на пост постоянного директора пермского филиала», — передает «Коммерсант-Прикамье». Назначение нового врио связано с внезапной кончиной генерального директора филиала «Русской Медиагруппы» — ООО «РМГ Пермь» Евгения Царегородцева. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта медиамендежер скоропостижно скончался в возрасте 55 лет. В состав активов «Русской Медиагруппы» в Перми входят «Авторадио ТВ», ЗАО «Континенталь» (вещатель «Русского радио — Пермь» и телеканала Ru.tv), ЗАО «Мьюзик Радио» (вещатель «Хит ФМ Пермь») и ООО «Радио Максимум Пермь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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