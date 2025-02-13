13 февраля 2025

В Нижневартовске жители обрушились с критикой на бизнесмена, захватившего землю под ларек

В Нижневартовске жители пожаловались на бизнесмена из-за ларька возле их дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Киоск в Нижневартовске, установленный с нарушением правил, открылся 14 февраля
Киоск в Нижневартовске, установленный с нарушением правил, открылся 14 февраля Фото:

В Нижневартовске жители 26 микрорайона пожаловались на бизнесмена, установившего цветочный ларек возле их дома вопреки правилам благоустройства. Городские власти потребовали от предпринимателя устранить нарушения, но бизнесмен их проигнорировал, сообщили URA.RU в мэрии.

«Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок исполнения первого предписания истек 10 февраля 2025 года, новое выдано до 14 марта 2025 года включительно», — сообщили агентству в администрации Нижневартовска. Теперь предпринимателю грозит штраф.

Оказалось, что павильон перекрывает не только окна дома, но и витрины магазина и мед.центра. При этом сами жители и владельцы бизнеса утверждают, что не давали разрешения на установку ларька, который сегодня, по их словам, торжественно открылся.

«Протокол общего собрания должен быть размещен в ГИС ЖКХ. До сегодняшнего дня его там нет, тогда как ларек стоит с конца января», — рассказал агентству один из жителей.

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В Нижневартовске жители 26 микрорайона пожаловались на бизнесмена, установившего цветочный ларек возле их дома вопреки правилам благоустройства. Городские власти потребовали от предпринимателя устранить нарушения, но бизнесмен их проигнорировал, сообщили URA.RU в мэрии. «Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок исполнения первого предписания истек 10 февраля 2025 года, новое выдано до 14 марта 2025 года включительно», — сообщили агентству в администрации Нижневартовска. Теперь предпринимателю грозит штраф. Оказалось, что павильон перекрывает не только окна дома, но и витрины магазина и мед.центра. При этом сами жители и владельцы бизнеса утверждают, что не давали разрешения на установку ларька, который сегодня, по их словам, торжественно открылся. «Протокол общего собрания должен быть размещен в ГИС ЖКХ. До сегодняшнего дня его там нет, тогда как ларек стоит с конца января», — рассказал агентству один из жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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