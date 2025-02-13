В Нижневартовске жители обрушились с критикой на бизнесмена, захватившего землю под ларек

В Нижневартовске жители 26 микрорайона пожаловались на бизнесмена, установившего цветочный ларек возле их дома вопреки правилам благоустройства. Городские власти потребовали от предпринимателя устранить нарушения, но бизнесмен их проигнорировал, сообщили URA.RU в мэрии.
«Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок исполнения первого предписания истек 10 февраля 2025 года, новое выдано до 14 марта 2025 года включительно», — сообщили агентству в администрации Нижневартовска. Теперь предпринимателю грозит штраф.
Оказалось, что павильон перекрывает не только окна дома, но и витрины магазина и мед.центра. При этом сами жители и владельцы бизнеса утверждают, что не давали разрешения на установку ларька, который сегодня, по их словам, торжественно открылся.
«Протокол общего собрания должен быть размещен в ГИС ЖКХ. До сегодняшнего дня его там нет, тогда как ларек стоит с конца января», — рассказал агентству один из жителей.
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