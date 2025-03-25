При семидневном пожаре на Кубани сгорели два резервуара с нефтепродуктами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидирован
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидирован Фото:

Два резервуара с нефтепродуктами полностью выгорели в результате пожара на нефтебазе в Кавказском районе, который продолжался семь суток после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В течение семи суток оперативные и экстренные службы работали в сложных условиях — тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тысяч квадратов», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. На данный момент, пожар полностью ликвидирован. 

Возгорание началось в ночь на 19 марта, когда дроны ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Площадь пожара достигала 10 тысяч квадратных метров, а спасателям пришлось бороться с взрывом одного из резервуаров и охлаждать соседние емкости, чтобы предотвратить распространение огня. В операции участвовали более 470 человек из 16 муниципалитетов края и соседних регионов. Двое пожарных пострадали, но после оказания помощи их выписали из больницы. Губернатор поблагодарил всех, кто круглосуточно боролся с огнем и обеспечивал спасателей поддержкой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два резервуара с нефтепродуктами полностью выгорели в результате пожара на нефтебазе в Кавказском районе, который продолжался семь суток после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В течение семи суток оперативные и экстренные службы работали в сложных условиях — тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тысяч квадратов», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. На данный момент, пожар полностью ликвидирован.  Возгорание началось в ночь на 19 марта, когда дроны ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Площадь пожара достигала 10 тысяч квадратных метров, а спасателям пришлось бороться с взрывом одного из резервуаров и охлаждать соседние емкости, чтобы предотвратить распространение огня. В операции участвовали более 470 человек из 16 муниципалитетов края и соседних регионов. Двое пожарных пострадали, но после оказания помощи их выписали из больницы. Губернатор поблагодарил всех, кто круглосуточно боролся с огнем и обеспечивал спасателей поддержкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...