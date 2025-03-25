При семидневном пожаре на Кубани сгорели два резервуара с нефтепродуктами

Два резервуара с нефтепродуктами полностью выгорели в результате пожара на нефтебазе в Кавказском районе, который продолжался семь суток после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В течение семи суток оперативные и экстренные службы работали в сложных условиях — тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тысяч квадратов», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. На данный момент, пожар полностью ликвидирован.
Возгорание началось в ночь на 19 марта, когда дроны ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Площадь пожара достигала 10 тысяч квадратных метров, а спасателям пришлось бороться с взрывом одного из резервуаров и охлаждать соседние емкости, чтобы предотвратить распространение огня. В операции участвовали более 470 человек из 16 муниципалитетов края и соседних регионов. Двое пожарных пострадали, но после оказания помощи их выписали из больницы. Губернатор поблагодарил всех, кто круглосуточно боролся с огнем и обеспечивал спасателей поддержкой.
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