Под Екатеринбургом внедорожник снес семилетнего ребенка на самокате. Фото

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Ребенка доставили в ДГКБ №9 (архивное фото)
Ребенка доставили в ДГКБ №9 (архивное фото) Фото:

В Арамиле (Свердловская область) днем 26 марта женщина на внедорожнике Mitsubishi сбила семилетнего мальчика, пересекавшего дорогу в неположенном месте на самокате. Ребенок выехал на проезжую часть из-за припаркованных машин, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции.

«Инцидент произошел на улице Карла Маркса. С различными травмами пострадавший был доставлен в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга», — пояснили в ведомстве. За рулем иномарки была 35-летняя женщина с общим стажем вождения четыре года, ее привлекли к административной ответственности.

По словам матери мальчика, самокат ему купили совсем недавно, а перед аварией он вышел на улицу вместе с друзьями. Так как ребенка оставили без присмотра, родителей могут привлечь к ответственности. На данный момент проводится проверка сотрудниками полиции.

Водитель успешно прошла экспресс-тест
Водитель успешно прошла экспресс-тест
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В Арамиле (Свердловская область) днем 26 марта женщина на внедорожнике Mitsubishi сбила семилетнего мальчика, пересекавшего дорогу в неположенном месте на самокате. Ребенок выехал на проезжую часть из-за припаркованных машин, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции. «Инцидент произошел на улице Карла Маркса. С различными травмами пострадавший был доставлен в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга», — пояснили в ведомстве. За рулем иномарки была 35-летняя женщина с общим стажем вождения четыре года, ее привлекли к административной ответственности. По словам матери мальчика, самокат ему купили совсем недавно, а перед аварией он вышел на улицу вместе с друзьями. Так как ребенка оставили без присмотра, родителей могут привлечь к ответственности. На данный момент проводится проверка сотрудниками полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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