В Арамиле (Свердловская область) днем 26 марта женщина на внедорожнике Mitsubishi сбила семилетнего мальчика, пересекавшего дорогу в неположенном месте на самокате. Ребенок выехал на проезжую часть из-за припаркованных машин, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции.
«Инцидент произошел на улице Карла Маркса. С различными травмами пострадавший был доставлен в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга», — пояснили в ведомстве. За рулем иномарки была 35-летняя женщина с общим стажем вождения четыре года, ее привлекли к административной ответственности.
По словам матери мальчика, самокат ему купили совсем недавно, а перед аварией он вышел на улицу вместе с друзьями. Так как ребенка оставили без присмотра, родителей могут привлечь к ответственности. На данный момент проводится проверка сотрудниками полиции.
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