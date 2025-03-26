26 марта 2025

Советник по воспитанию из ХМАО выступил перед Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Дымский из ХМАО представил президенту свой опыт работы в роли советника по воспитанию
Николай Дымский из ХМАО представил президенту свой опыт работы в роли советника по воспитанию Фото:

Советник по воспитанию из Лангепаса (ХМАО) Николай Дымский выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным. О своем опыте работы в роли советника по воспитанию он рассказал на IV съезде Движения Первых, сообщили в департаменте молодежной политики ХМАО.

«Советник по воспитанию из Лангепаса представил свой опыт главе государства на IV Съезде Движения Первых. В день, когда Президент России Владимир Путин поддержал введение ставки советника по воспитанию во всех образовательных организациях страны, мы с гордостью отмечаем, что среди участников встречи с главой государства был наш земляк — Николай Дымский! » — рассказали в telegram-канале департамента.

Советник по воспитанию из Лангепаса рассказал, как устроился на эту должность. Поделился опытом работы и проектами, которые успел воплотить совместно с учениками.

Президент отметил значимость работы советников по воспитанию. Рассказал, что данное направления в дальнейшем будет активно поддерживаться и развиваться.

Югра была была тестовой площадкой инициативы по введению советников по образованию, которая показала свою эффективность. Окружные власти планируют, что такие советники появятся во всех школах ХМАО.

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Советник по воспитанию из Лангепаса (ХМАО) Николай Дымский выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным. О своем опыте работы в роли советника по воспитанию он рассказал на IV съезде Движения Первых, сообщили в департаменте молодежной политики ХМАО. «Советник по воспитанию из Лангепаса представил свой опыт главе государства на IV Съезде Движения Первых. В день, когда Президент России Владимир Путин поддержал введение ставки советника по воспитанию во всех образовательных организациях страны, мы с гордостью отмечаем, что среди участников встречи с главой государства был наш земляк — Николай Дымский! » — рассказали в telegram-канале департамента. Советник по воспитанию из Лангепаса рассказал, как устроился на эту должность. Поделился опытом работы и проектами, которые успел воплотить совместно с учениками. Президент отметил значимость работы советников по воспитанию. Рассказал, что данное направления в дальнейшем будет активно поддерживаться и развиваться. Югра была была тестовой площадкой инициативы по введению советников по образованию, которая показала свою эффективность. Окружные власти планируют, что такие советники появятся во всех школах ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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