Советник по воспитанию из ХМАО выступил перед Путиным

Советник по воспитанию из Лангепаса (ХМАО) Николай Дымский выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным. О своем опыте работы в роли советника по воспитанию он рассказал на IV съезде Движения Первых, сообщили в департаменте молодежной политики ХМАО.
«Советник по воспитанию из Лангепаса представил свой опыт главе государства на IV Съезде Движения Первых. В день, когда Президент России Владимир Путин поддержал введение ставки советника по воспитанию во всех образовательных организациях страны, мы с гордостью отмечаем, что среди участников встречи с главой государства был наш земляк — Николай Дымский! » — рассказали в telegram-канале департамента.
Советник по воспитанию из Лангепаса рассказал, как устроился на эту должность. Поделился опытом работы и проектами, которые успел воплотить совместно с учениками.
Президент отметил значимость работы советников по воспитанию. Рассказал, что данное направления в дальнейшем будет активно поддерживаться и развиваться.
Югра была была тестовой площадкой инициативы по введению советников по образованию, которая показала свою эффективность. Окружные власти планируют, что такие советники появятся во всех школах ХМАО.
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