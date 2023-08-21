В ХМАО во всех школах и колледжах появятся советники по воспитанию

22 августа 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

В новом учебном году в колледжах Югры появятся новые должности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Во всех школах и колледжах округа будут работать советники по воспитанию. В течение года Югра была тестовой площадкой новой инициативы, которая показала свою эффективность. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил глава департамента образования и науки Югры Алексей Дренин. «Сейчас советники есть в 155 школах округа, в остальных школах данные специалисты появятся по мере развития федерального проекта. В колледжах Югры советники появятся с сентября нового учебного года», — объяснил Дренин. Чиновник рассказал, что советник по воспитанию — это фактически основной помощник директора в части организации воспитательной работы в школе. Также это основное лицо по взаимодействию с общественными организациями, которые работают в направлении воспитания, патриотизма и волонтерской деятельности. По статистике Министерства внутренних дел РФ, школьники, с которыми работали советники по воспитанию, за время тестового периода ни разу не совершили преступление. Подобные данные говорят об эффективности новой инициативы. Ранее URA.RU рассказывало, что в школах ХМАО начали появляться советники по воспитанию. Пилотный проект запустили в сентябре 2022 года.

Во всех школах и колледжах округа будут работать советники по воспитанию. В течение года Югра была тестовой площадкой новой инициативы, которая показала свою эффективность. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил глава департамента образования и науки Югры Алексей Дренин. «Сейчас советники есть в 155 школах округа, в остальных школах данные специалисты появятся по мере развития федерального проекта. В колледжах Югры советники появятся с сентября нового учебного года», — объяснил Дренин. Чиновник рассказал, что советник по воспитанию — это фактически основной помощник директора в части организации воспитательной работы в школе. Также это основное лицо по взаимодействию с общественными организациями, которые работают в направлении воспитания, патриотизма и волонтерской деятельности. По статистике Министерства внутренних дел РФ, школьники, с которыми работали советники по воспитанию, за время тестового периода ни разу не совершили преступление. Подобные данные говорят об эффективности новой инициативы. Ранее URA.RU рассказывало, что в школах ХМАО начали появляться советники по воспитанию. Пилотный проект запустили в сентябре 2022 года.