21 августа 2023

В ХМАО во всех школах и колледжах появятся советники по воспитанию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, преподаватель
В новом учебном году в колледжах Югры появятся новые должности Фото:

Во всех школах и колледжах округа будут работать советники по воспитанию. В течение года Югра была тестовой площадкой новой инициативы, которая показала свою эффективность. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил глава департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

«Сейчас советники есть в 155 школах округа, в остальных школах данные специалисты появятся по мере развития федерального проекта. В колледжах Югры советники появятся с сентября нового учебного года», — объяснил Дренин.

Чиновник рассказал, что советник по воспитанию — это фактически основной помощник директора в части организации воспитательной работы в школе. Также это основное лицо по взаимодействию с общественными организациями, которые работают в направлении воспитания, патриотизма и волонтерской деятельности.

По статистике Министерства внутренних дел РФ, школьники, с которыми работали советники по воспитанию, за время тестового периода ни разу не совершили преступление. Подобные данные говорят об эффективности новой инициативы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в школах ХМАО начали появляться советники по воспитанию. Пилотный проект запустили в сентябре 2022 года.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во всех школах и колледжах округа будут работать советники по воспитанию. В течение года Югра была тестовой площадкой новой инициативы, которая показала свою эффективность. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил глава департамента образования и науки Югры Алексей Дренин. «Сейчас советники есть в 155 школах округа, в остальных школах данные специалисты появятся по мере развития федерального проекта. В колледжах Югры советники появятся с сентября нового учебного года», — объяснил Дренин. Чиновник рассказал, что советник по воспитанию — это фактически основной помощник директора в части организации воспитательной работы в школе. Также это основное лицо по взаимодействию с общественными организациями, которые работают в направлении воспитания, патриотизма и волонтерской деятельности. По статистике Министерства внутренних дел РФ, школьники, с которыми работали советники по воспитанию, за время тестового периода ни разу не совершили преступление. Подобные данные говорят об эффективности новой инициативы. Ранее URA.RU рассказывало, что в школах ХМАО начали появляться советники по воспитанию. Пилотный проект запустили в сентябре 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...