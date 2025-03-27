Свердловский срочник стал инвалидом после минометного обстрела ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солдат служил в Белгородской области (архивное фото)
Солдат служил в Белгородской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат из Камышлова (Свердловская область), проходящий срочную службу в Белгородской области, попал под минометный обстрел ВСУ и стал инвалидом. При этом из-за неправильной формы увольнения парня лишили соцвыплат, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

«Ранение оказалось серьезным и не совместимым с дальнейшим продолжением военной службы. И парня уволили. Но сделали это странно. Не через ВВК по категории „Д“ вследствие военной травмы, а просто „в связи с окончанием срока службы“. То есть, строго юридически, он как бы и не получал ранения, а ушел из армии как обычный дембель», — написал Иванов в своем telegram-канале.

Из-за неверной формулировки свердловчанин не мог получить социальную поддержку от государства в виде выплат. К делу подключилась военная прокуратура, после чего приказ об увольнении исправили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдат из Камышлова (Свердловская область), проходящий срочную службу в Белгородской области, попал под минометный обстрел ВСУ и стал инвалидом. При этом из-за неправильной формы увольнения парня лишили соцвыплат, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. «Ранение оказалось серьезным и не совместимым с дальнейшим продолжением военной службы. И парня уволили. Но сделали это странно. Не через ВВК по категории „Д“ вследствие военной травмы, а просто „в связи с окончанием срока службы“. То есть, строго юридически, он как бы и не получал ранения, а ушел из армии как обычный дембель», — написал Иванов в своем telegram-канале. Из-за неверной формулировки свердловчанин не мог получить социальную поддержку от государства в виде выплат. К делу подключилась военная прокуратура, после чего приказ об увольнении исправили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...