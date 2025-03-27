Свердловский срочник стал инвалидом после минометного обстрела ВСУ

Солдат из Камышлова (Свердловская область), проходящий срочную службу в Белгородской области, попал под минометный обстрел ВСУ и стал инвалидом. При этом из-за неправильной формы увольнения парня лишили соцвыплат, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.
«Ранение оказалось серьезным и не совместимым с дальнейшим продолжением военной службы. И парня уволили. Но сделали это странно. Не через ВВК по категории „Д“ вследствие военной травмы, а просто „в связи с окончанием срока службы“. То есть, строго юридически, он как бы и не получал ранения, а ушел из армии как обычный дембель», — написал Иванов в своем telegram-канале.
Из-за неверной формулировки свердловчанин не мог получить социальную поддержку от государства в виде выплат. К делу подключилась военная прокуратура, после чего приказ об увольнении исправили.
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