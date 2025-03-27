Полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». У иностранцев, находящихся на территории Пермского края обнаружены более 700 нарушений в сфере миграционного законодательства. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МВД.
«Полицейские при силовой поддержке Росгвардии обследовали свыше 4000 объектов промышленности, торговли, транспорта и жилого сектора. В ходе операции составлено 755 протоколов за нарушения в сфере режима пребывания иностранцев на территории России, а также правил их работы», — уточнили в полиции.
Отмечается, что в ходе досмотра у двух иностранцев были обнаружены наркотики. В отношении них возбуждено уголовное дело. Также выявлен случай, когда с мигрантами заключались фиктивные трудовые договоры. По итогам мероприятия, решено выдворить из страны пятерых мигрантов, а еще 32 запретить въезд в Россию.
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