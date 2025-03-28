FT: США предложили Украине более жесткую сделку

В новом проекте соглашения между США и Украиной, касающемся украинских природных ресурсов, не содержится упоминаний о переходе контроля над украинскими атомными электростанциями под управление Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Financial Times, отмечая, что данная тема была целенаправленно исключена из текста документа.
«США настаивают на новой масштабной сделке по контролю над критически важными минеральными и энергетическими активами Украины, не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности взамен, в агрессивном расширении своих предыдущих требований», — пишет FT. Отмечается, что Соединенные Штаты заинтересованы в покупке газа и нефти, а также в получении контроля над важнейшими объектами энергетической инфраструктуры страны.
Глава Украины Владимир Зеленский ранее выразил недовольство изменениями, внесенными США в условия договоренностей относительно украинских ископаемых. По его словам, американская сторона предложила перейти от рамочного соглашения к подписание полноценного договора, требующего более глубокого анализа.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк также прокомментировал ситуацию, указав на несоответствие интересам Украины нового проекта соглашения, предложенного Вашингтоном. Он подчеркнул, что документ предусматривает включение США в процесс управления всеми украинскими ископаемыми, включая нефть и газ, и не содержит каких-либо обязательств по обеспечению безопасности Украины.
Как подчеркивается в публикации, в сделке отсутствуют положения о правах США на владение инфраструктурой Украины в сфере ядерной энергетики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.