Пермские рестораны национальной кухни хотят переименовать

Пермский холдинг «Национальная кухня» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Хуторяне». Так в дальнейшем может называться сеть ресторанов «Хуторок». Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила 31 марта. Решение по ней пока не принято.
«Это одно из наименований, которые мы рассматриваем. Окончательное решение о переименовании пока не принято», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на основателя компании Олега Полякова.
Ранее уже сообщалось, что холдинг планирует ребрендинг заведений. На реализацию проекта закладывается около двух лет.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский театр оперы и балета регистрирует товарный знак. Театр планирует использовать его для широкой группы товаров, которая включает ювелирные изделия, электронику и даже ошейники для животных. Решение о регистрации бренда связано с неоднократными случаями незаконного использования имени театра другими проектами.
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