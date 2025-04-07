07 апреля 2025

Пермские рестораны национальной кухни хотят переименовать

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила 31 марта
Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила 31 марта Фото:

Пермский холдинг «Национальная кухня» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Хуторяне». Так в дальнейшем может называться сеть ресторанов «Хуторок». Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила 31 марта. Решение по ней пока не принято.

«Это одно из наименований, которые мы рассматриваем. Окончательное решение о переименовании пока не принято», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на основателя компании Олега Полякова.

Ранее уже сообщалось, что холдинг планирует ребрендинг заведений. На реализацию проекта закладывается около двух лет.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский театр оперы и балета регистрирует товарный знак. Театр планирует использовать его для широкой группы товаров, которая включает ювелирные изделия, электронику и даже ошейники для животных. Решение о регистрации бренда связано с неоднократными случаями незаконного использования имени театра другими проектами.

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Пермский холдинг «Национальная кухня» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Хуторяне». Так в дальнейшем может называться сеть ресторанов «Хуторок». Заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила 31 марта. Решение по ней пока не принято. «Это одно из наименований, которые мы рассматриваем. Окончательное решение о переименовании пока не принято», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на основателя компании Олега Полякова. Ранее уже сообщалось, что холдинг планирует ребрендинг заведений. На реализацию проекта закладывается около двух лет. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский театр оперы и балета регистрирует товарный знак. Театр планирует использовать его для широкой группы товаров, которая включает ювелирные изделия, электронику и даже ошейники для животных. Решение о регистрации бренда связано с неоднократными случаями незаконного использования имени театра другими проектами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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