07 апреля 2025

В Пермском крае помощника бурильщика убило трубой

© Служба новостей «URA.RU»
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Произошло падение насосно-компрессорной трубы на голову работника
Произошло падение насосно-компрессорной трубы на голову работника Фото:

Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Поводом стала смерть помощника бурильщика капитального ремонта скважин на рабочем месте 7 марта 2025 года.  

«Дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). На одной из скважин произошло падение насосно-компрессорной трубы на голову работника. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — сообщает в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Березниках следователи СК России возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в шахте. При производстве крепежных работ в стволе шахты из-за опускания скипа (лифта) произошло разрушение строительной конструкции. В результате этого двое работников упали с высоты более 150 метров. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.

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Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Поводом стала смерть помощника бурильщика капитального ремонта скважин на рабочем месте 7 марта 2025 года.   «Дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). На одной из скважин произошло падение насосно-компрессорной трубы на голову работника. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — сообщает в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Березниках следователи СК России возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в шахте. При производстве крепежных работ в стволе шахты из-за опускания скипа (лифта) произошло разрушение строительной конструкции. В результате этого двое работников упали с высоты более 150 метров. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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