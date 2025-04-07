В Пермском крае помощника бурильщика убило трубой

Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Поводом стала смерть помощника бурильщика капитального ремонта скважин на рабочем месте 7 марта 2025 года.
«Дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). На одной из скважин произошло падение насосно-компрессорной трубы на голову работника. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — сообщает в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Березниках следователи СК России возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в шахте. При производстве крепежных работ в стволе шахты из-за опускания скипа (лифта) произошло разрушение строительной конструкции. В результате этого двое работников упали с высоты более 150 метров. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.
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