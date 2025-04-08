Медленный яд: диетолог рассказала, кому нельзя желатин

Диетолог Никитина: желатин — полезный продукт, но может стать ядом
© Служба новостей «URA.RU»
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Желатин давно прописался на кухнях как «волшебный» ингредиент для домашних десертов
Желатин давно прописался на кухнях как «волшебный» ингредиент для домашних десертов Фото:

Желатин, несмотря на репутацию «природного коллагена», подходит далеко не всем. И его бесконтрольное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О его потенциальном вреде URA.RU рассказала диетолог и анти-эдж-терапевт Лариса Никитина.

Чем вреден желатин

«Главная опасность желатина — в его животном происхождении. Это не просто белок, а концентрированный продукт переработки костей, хрящей и соединительных тканей. Для здоровых людей в малых дозах он безопасен, но при хронических заболеваниях почек, подагре или аллергии на говядину/свинину желатин превращается в медленный яд», — объясняет эксперт.

По словам Никитиной, главные риски связаны с:

  • Высоким содержанием пуринов — они повышают уровень мочевой кислоты, провоцируя подагру и образование камней в почках.
  • Избытком белка — 90 г протеина на 100 г продукта создают колоссальную нагрузку на почки и печень.
  • Аллергенностью — даже после термической обработки в желатине остаются частицы животного белка, вызывающие сыпь, зуд или отек Квинке у чувствительных людей.

Особенно опасно сочетать желатин с алкоголем или жирной пищей — это усиливает вредное воздействие на печень и поджелудочную. А если запивать его холодной водой, в желудке образуется плотная масса, которая плохо переваривается и вызывает тяжесть.

Кому нельзя желатин даже в минимальных дозах

  • Пациентам с мочекаменной болезнью и хронической почечной недостаточностью.
  • Тем, кто страдает подагрой или имеет повышенный уровень мочевой кислоты.
  • Людям с аллергией на говядину, свинину или курицу (возможна перекрестная реакция).
  • При тромбофлебите и варикозе — глицин в составе сгущает кровь.
  • Беременным и кормящим — из-за риска накопления токсинов из животного сырья.

Польза желатина: не все так однозначно

Несмотря на риски, диетолог признает: при грамотном подходе желатин может быть полезен. Его ключевые компоненты — глицин, пролин и гидроксипролин — действительно поддерживают здоровье суставов, кожи и сосудов.

«Эти аминокислоты работают как „кирпичики“ для соединительных тканей. Они улучшают эластичность кожи, укрепляют ногти и волосы, а также снимают воспаление в суставах при артрозах. Но эффект будет только при регулярном употреблении в малых дозах — не более 5–10 грамм в день», — уточняет специалист.

Для кого желатин действительно полезен:

  • Женщины старше 40 лет (профилактика возрастного снижения коллагена).
  • Спортсмены (восстановление связок после нагрузок).
  • Люди, перенесшие травмы суставов или операции.

Как есть желатин и не навредить себе: главные правила

Не превышайте дозу. Суточная норма для здорового человека — 5 г (1 ч. л. порошка). Если используете желатин в лечебных целях (например, при артрозе), можно увеличить до 10 г, но только после одобрения врача.

Сочетайте с продуктами-«помощниками». Желатин работает эффективнее и безопаснее, если комбинировать его с источниками витамина С  (лимонный сок, квашеная капуста, киви), магнием (орехи, гречка, шпинат) — он защищает почки от перегрузки белком и снижает риск образования камней, клетчаткой (овощи, отруби) — она предотвращает запоры, которые часто возникают из-за «склеивающих» свойств желатина.

Избегайте опасных сочетаний. Не смешивайте желатин с алкоголем и газировкой — они усиливают вред для печени и поджелудочной, фастфудом и жирными блюдами — это двойной удар по ЖКТ, который может закончиться гастритом, а также ночным перекусом — плотный гель в желудке будет перевариваться четыре-пять часов, вызывая тяжесть и нарушая сон. Ешьте блюда с желатином утром или днем, когда пищеварение активнее.

Идеальный вариант добавлять чайную ложку желатина в утренний ягодный смузи с киви и шпинатом или готовьте легкий обед — например, заливное из курицы с овощами и гречкой на гарнир. Так вы получите максимум пользы без риска для здоровья.

Освежающее лакомство, которое можно есть без угрызений совести
Освежающее лакомство, которое можно есть без угрызений совести
Фото:

Рецепт с желатином

Фруктовое желе с минимальным риском для почек

  • 300 мл натурального яблочного сока (без сахара)
  • 7 г желатина (1 ч. л. с горкой)
  • 50 мл воды
  • 1 ч. л. меда (по желанию)
  • Горсть свежих ягод (малина, голубика)

Замочите желатин в холодной воде на 10 минут. Подогрейте сок до 40–50°C (не кипятить), добавьте мед и распущенный желатин. Разлейте по формам, добавьте ягоды и уберите в холодильник на два часа. Польза: минимум пуринов, антиоксиданты из ягод и безопасная доза белка.

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Желатин, несмотря на репутацию «природного коллагена», подходит далеко не всем. И его бесконтрольное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О его потенциальном вреде URA.RU рассказала диетолог и анти-эдж-терапевт Лариса Никитина. Чем вреден желатин «Главная опасность желатина — в его животном происхождении. Это не просто белок, а концентрированный продукт переработки костей, хрящей и соединительных тканей. Для здоровых людей в малых дозах он безопасен, но при хронических заболеваниях почек, подагре или аллергии на говядину/свинину желатин превращается в медленный яд», — объясняет эксперт. По словам Никитиной, главные риски связаны с: Особенно опасно сочетать желатин с алкоголем или жирной пищей — это усиливает вредное воздействие на печень и поджелудочную. А если запивать его холодной водой, в желудке образуется плотная масса, которая плохо переваривается и вызывает тяжесть. Кому нельзя желатин даже в минимальных дозах Польза желатина: не все так однозначно Несмотря на риски, диетолог признает: при грамотном подходе желатин может быть полезен. Его ключевые компоненты — глицин, пролин и гидроксипролин — действительно поддерживают здоровье суставов, кожи и сосудов. «Эти аминокислоты работают как „кирпичики“ для соединительных тканей. Они улучшают эластичность кожи, укрепляют ногти и волосы, а также снимают воспаление в суставах при артрозах. Но эффект будет только при регулярном употреблении в малых дозах — не более 5–10 грамм в день», — уточняет специалист. Для кого желатин действительно полезен: Как есть желатин и не навредить себе: главные правила Не превышайте дозу. Суточная норма для здорового человека — 5 г (1 ч. л. порошка). Если используете желатин в лечебных целях (например, при артрозе), можно увеличить до 10 г, но только после одобрения врача. Сочетайте с продуктами-«помощниками». Желатин работает эффективнее и безопаснее, если комбинировать его с источниками витамина С  (лимонный сок, квашеная капуста, киви), магнием (орехи, гречка, шпинат) — он защищает почки от перегрузки белком и снижает риск образования камней, клетчаткой (овощи, отруби) — она предотвращает запоры, которые часто возникают из-за «склеивающих» свойств желатина. Избегайте опасных сочетаний. Не смешивайте желатин с алкоголем и газировкой — они усиливают вред для печени и поджелудочной, фастфудом и жирными блюдами — это двойной удар по ЖКТ, который может закончиться гастритом, а также ночным перекусом — плотный гель в желудке будет перевариваться четыре-пять часов, вызывая тяжесть и нарушая сон. Ешьте блюда с желатином утром или днем, когда пищеварение активнее. Идеальный вариант — добавлять чайную ложку желатина в утренний ягодный смузи с киви и шпинатом или готовьте легкий обед — например, заливное из курицы с овощами и гречкой на гарнир. Так вы получите максимум пользы без риска для здоровья. Рецепт с желатином Фруктовое желе с минимальным риском для почек Замочите желатин в холодной воде на 10 минут. Подогрейте сок до 40–50°C (не кипятить), добавьте мед и распущенный желатин. Разлейте по формам, добавьте ягоды и уберите в холодильник на два часа. Польза: минимум пуринов, антиоксиданты из ягод и безопасная доза белка.
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