В Петербурге бывший военный получил 12 лет за убийство в 1999 году

Петербургский гарнизонный военный суд назначил 12 лет колонии бывшему военнослужащему рядового запаса, который убил пенсионерку в конце 90-х. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Военный суд назначил наказание Егору Лисицину в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Учитывая наличие ранее вынесенных приговоров, итоговый срок заключения составил 21 год в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Лисицина в пользу родственников потерпевшей материальный ущерб в размере 20 414,80 рублей и компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.
Лисицин 16 июля 1999 года незаконно проник в квартиру на Северном проспекте. В ходе конфликта с женщиной, которая сделала ему замечание, он, не раздумывая, принял решение о ее убийстве. Для этого он использовал вазу, которую бросил в голову потерпевшей, а затем, вооружившись складным ножом, нанёс ей множество ударов в жизненно важные области тела. Смерть женщины наступила на месте преступления. После убийства Лисицин похитил имущество потерпевшей, включая телевизор, видеоплеер и музыкальный центр, на общую сумму более 20 тысяч рублей. Он не планировал кражу заранее, но, осознав, что совершил убийство, решил забрать вещи из квартиры. На судебном процессе Лисицин частично признал свою вину.
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