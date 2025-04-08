Пермских туристов попросили быть осторожными при посещении Ветлана из-за медведя

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Рекомендовано не оставлять пищевые отходы
Рекомендовано не оставлять пищевые отходы Фото:

Спасатели Красновишерского округа Пермского края предупредили туристов о появлении медведя на камне Ветлан. При посещении горы необходимо быть внимательными и осторожными.

«Рекомендовано не оставлять пищевые отходы. Эти запахи привлекают медведя», — сообщает ЕДДС Красновишерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 

Специалисты советуют, что при встрече с медведем не стоит паниковать и приближаться к нему. Также не стоит поворачиваться спиной к животному и убегать. Лучше уходить по дуге и держаться от зверя на безопасном расстоянии. Можно создать шум, начать издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть его, в это время медленно отходя в обратном направлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае туристам закрыли вход на популярную гору Полюд. Подняться на вершину можно будет после ледохода на Вишере.

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Спасатели Красновишерского округа Пермского края предупредили туристов о появлении медведя на камне Ветлан. При посещении горы необходимо быть внимательными и осторожными. «Рекомендовано не оставлять пищевые отходы. Эти запахи привлекают медведя», — сообщает ЕДДС Красновишерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».  Специалисты советуют, что при встрече с медведем не стоит паниковать и приближаться к нему. Также не стоит поворачиваться спиной к животному и убегать. Лучше уходить по дуге и держаться от зверя на безопасном расстоянии. Можно создать шум, начать издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть его, в это время медленно отходя в обратном направлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае туристам закрыли вход на популярную гору Полюд. Подняться на вершину можно будет после ледохода на Вишере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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