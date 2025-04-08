Уральский металлургический гигант установил инновационные двери для снижения выбросов

Уральский гигант ЕВРАЗ НТМК продолжает работу по снижению выбросов пыли и газа на коксохимическом производстве. Для этого на предприятии установили инновационные двери повышенной газоплотности, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«На коксохимическом производстве переходят на использование инновационных дверей повышенной газоплотности на коксовых батареях. Подобные конструкции предназначены для герметизации печных камер и минимизации выбросов коксового газа и пыли в атмосферу, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду, а также улучшить условия труда сотрудников», — пояснили в пресс-службе.
В новых дверях показатель газоплотности — способность не пропускать газы под давлением — увеличен на 95 процентов. Это удалось достичь за счет использования новой технологии лазерной резки, сварки, термоупрочнения и использования легированной стали. Всего в прошлом году на производстве заменили 24 двери, на это потратили 30 миллионов рублей. В текущем же году планируется заменить еще 34 двери.
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