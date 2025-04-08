Уральский металлургический гигант установил инновационные двери для снижения выбросов

ЕВРАЗ НТМК установил инновационные двери для снижения выбросов
© Служба новостей «URA.RU»
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Так выглядят новые двери на коксохимическом производстве
Так выглядят новые двери на коксохимическом производстве Фото:

Уральский гигант ЕВРАЗ НТМК продолжает работу по снижению выбросов пыли и газа на коксохимическом производстве. Для этого на предприятии установили инновационные двери повышенной газоплотности, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«На коксохимическом производстве переходят на использование инновационных дверей повышенной газоплотности на коксовых батареях. Подобные конструкции предназначены для герметизации печных камер и минимизации выбросов коксового газа и пыли в атмосферу, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду, а также улучшить условия труда сотрудников», — пояснили в пресс-службе.

В новых дверях показатель газоплотности — способность не пропускать газы под давлением — увеличен на 95 процентов. Это удалось достичь за счет использования новой технологии лазерной резки, сварки, термоупрочнения и использования легированной стали. Всего в прошлом году на производстве заменили 24 двери, на это потратили 30 миллионов рублей. В текущем же году планируется заменить еще 34 двери.

Новые двери в процессе установки
Новые двери в процессе установки
Фото:

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Уральский гигант ЕВРАЗ НТМК продолжает работу по снижению выбросов пыли и газа на коксохимическом производстве. Для этого на предприятии установили инновационные двери повышенной газоплотности, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «На коксохимическом производстве переходят на использование инновационных дверей повышенной газоплотности на коксовых батареях. Подобные конструкции предназначены для герметизации печных камер и минимизации выбросов коксового газа и пыли в атмосферу, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду, а также улучшить условия труда сотрудников», — пояснили в пресс-службе. В новых дверях показатель газоплотности — способность не пропускать газы под давлением — увеличен на 95 процентов. Это удалось достичь за счет использования новой технологии лазерной резки, сварки, термоупрочнения и использования легированной стали. Всего в прошлом году на производстве заменили 24 двери, на это потратили 30 миллионов рублей. В текущем же году планируется заменить еще 34 двери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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