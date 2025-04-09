Что отмечают 10 апреля: православные, народные и всемирные праздники

На 10 апреля выпадает сразу несколько самых разных праздников. По православному календарю в этот день чтят нескольких святых, в народе во всю готовятся к работе в поле, а в России отмечают важность фельдъегерско-почтовой связи. О том, что празднуют в России и мире 10 апреля — в материале URA.RU.
Православные праздники 10 апреля 2025
День памяти преподобного Евстратия Печерского
10 апреля православные верующие чтят память преподобного Евстратия Печерского. Святой жил в XI веке в Киеве в богатой семье. Став взрослым, он раздал все свое имущество нищим, а сам принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Преподобный чтил порядки священного места, отличался строгим постом и проводил все свободное время в молитвах.
В 1906 году Евстратий оказался в плену вместе с монастырскими рабочими. В итоге святителя вместе с другими захваченными людьми продали в рабство. Владелец Евстратия требовал святого отречься от веры, но он отказался. Тогда мучитель решил распять Евстратия на кресте, но даже тогда мученик не отказался от Христа. Мощи преподобного Евстратия покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
День памяти преподобного Стефана чудотворца
Также 10 апреля церковь вспоминает преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского. Святой Стефан жил в IX веке в Византии, отличался добротой, милосердием и строгим аскетизмом. Стефаний в юности постригся в монахи, и вскоре стал настоятелем Триглийского монастыря неподалеку от Константинополя. Он прославился многочисленными чудесами и исцелениями больных. Его духовное наставничество привлекало к нему множество учеников и паломников. Во время гонений на христиан Стефан не стал отрекаться от веры, за что мучители заточили его в темницу, где он скончался от голода и жажды.
День памяти преподобного Илариона Нового
10 апреля верующие также чтят память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Святой Иларион жил в VIII-IX веках в Византии и был известен защитой православия во время гонений от иконоборцев. За преданность Христу преподобный Иларион получил дар чудотворства: святой мог исцелять больных, спасать урожай во время засухи, вызывая дождь, а также наполнять рыбой сети рыбаков. За свою верность православной вере он претерпел гонения и ссылки, но до конца жизни остался верен Христу.
Народный праздник 10 апреля 2025
Иларион — выверни оглобли
В народном календаре 10 апреля называется Иларион — выверни оглобли. Название связано с тем, что к этому времени наступала настоящая весна, и дороги окончательно освобождались от снега и льда, а вот санный путь окончательно сходил на нет. Крестьяне переставляли оглобли на телегах с зимних полозьев на летние колеса.
10 апреля было принято начинать готовиться к полевым работам: крестьяне доставали свое снаряжение, проверяли и ремонтировали телеги и повозки. Также в праздник не лишним считалось прибрать мусор на растаявших прудах и родниках, убрать растаявший мусор и прошлогоднюю листву.
Что нельзя делать 10 апреля 2025
В праздник люди старались не нервировать домового и не хлопать дверью. Считалось, что иначе он может рассердиться и лишить жителей дома достатка и уюта. Плохим тоном считалось сетовать на свою судьбу, ведь тогда все жалобы могли исполниться с удвоенной силой. Покупать дорогие вещи 10 апреля также не рекомендовалось, чтобы не прогадать и не потерять деньги. Для этой же цели не разрешалось выворачивать карманы.
Приметы 10 апреля 2025
Существовали и погодные приметы на праздник. Так, сильный ветер рано утром указывал на неспокойное лето. Красное от заката небо намекало на приближающиеся теплые деньки. А проливной дождь на праздник говорил о том, что в этом году стоит ждать обильный урожай злаков.
Особенно внимательно крестьяне следили за птицами 10 апреля. Ведь если воробьи купались в пыли, то приближалось потепление. А когда пернатые летели низко, люди готовились к засушливому лету.
Праздники в России 10 апреля 2025
День фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ
10 апреля отмечается профессиональный праздник военнослужащих и сотрудников фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил России. Дата установлена приказом Министерства обороны РФ от 2006 года. Фельдъегерская служба занимается доставкой важных, зачастую секретных, документов. Структура появилась еще в XVIII веке при Петре I.
Праздники в мире 10 апреля 2025
День братьев и сестёр
Международный праздник, который зародился в США в 1998 году по инициативе Клаудии Эварт, потерявшей брата и сестру. Цель праздника — напомнить о важности семейных связей между братьями и сестрами. В этот день принято поздравлять своих братьев и сестёр, дарить им подарки или просто проводить время вместе.
Международный день топ-менеджера
Неофициальный профессиональный праздник руководителей компаний и организаций отмечается ежегодно 10 апреля. Цель праздника — подчеркнуть важность грамотного руководства для успешного развития бизнеса.
День банана
Неофициальный международный праздник банана отмечается ежегодно 10 апреля. По одной из версий, праздник отмечается 10 апреля, так как именно в этот день в столице Англии впервые начали продавать этот фрукт. В этот день принято готовить блюда из бананов и угощать ими близких.
Глобальный день работы из дома
Праздник появился недавно, особенно актуальным стал после пандемии COVID-19. Цель этого дня — показать преимущества удаленной работы как для сотрудников, так и для компаний. В этот день многие компании по всему миру разрешают сотрудникам поработать из дома.
Знаменитости, родившиеся 10 апреля
- Джозеф Пулитцер (1847–1911) — американский журналист, издатель, основатель знаменитой Пулитцеровской премии.
- Владимир Набоков (1899–1977) — известный русский и американский писатель.
- Омар Шариф (1932–2015) — знаменитый египетский актер («Доктор Живаго», «Лоуренс Аравийский»).
- Стивен Сигал (род. 1952) — американский актёр боевиков.
- Дейзи Ридли (род. 1992) — британская актриса («Звездные войны»).
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