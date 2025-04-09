Суд объединил дела об изъятии земли у экс-владельцев ЧЭМК и «Арианта»

Тяжбы об изъятии земель между ФССП и бывшими владельцами национализированных холдингов «Макфа» и «Ариант» объединили в одно производство. Это следует из базы судебных дел.
Речь идет об участке, который находится у поселка Прудный, в пригороде Челябинска. Этот же участок фигурирует в судебном споре приставов с экс-владельцем Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрием Антиповым. У Антипова приставы также изымают землю, в том числе ту, которую он владеет на паях с Аристовым. Совместное владение землей затрудняло разбирательство, когда едва ли не каждый представитель семей Антиповых и Аристовых оспаривал решение об изъятии имущества в рамках отдельных исков.
Изъятие земель у Антипова, Аристова и Кретова проходит в рамках национализации ЧЭМК и «Арианта». Активы компаний переданы Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. С семей бизнесменов взыскивают 105 млрд рублей.
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