Суд объединил дела об изъятии земли у экс-владельцев ЧЭМК и «Арианта»

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Спор об изъятии земли у Юрия Антипова и Александра Аристова будут рассматривать в рамках одного производства
Спор об изъятии земли у Юрия Антипова и Александра Аристова будут рассматривать в рамках одного производства Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Тяжбы об изъятии земель между ФССП и бывшими владельцами национализированных холдингов «Макфа» и «Ариант» объединили в одно производство. Это следует из базы судебных дел.

Речь идет об участке, который находится у поселка Прудный, в пригороде Челябинска. Этот же участок фигурирует в судебном споре приставов с экс-владельцем Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрием Антиповым. У Антипова приставы также изымают землю, в том числе ту, которую он владеет на паях с Аристовым. Совместное владение землей затрудняло разбирательство, когда едва ли не каждый представитель семей Антиповых и Аристовых оспаривал решение об изъятии имущества в рамках отдельных исков.

Изъятие земель у Антипова, Аристова и Кретова проходит в рамках национализации ЧЭМК и «Арианта». Активы компаний переданы Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. С семей бизнесменов взыскивают 105 млрд рублей.

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Тяжбы об изъятии земель между ФССП и бывшими владельцами национализированных холдингов «Макфа» и «Ариант» объединили в одно производство. Это следует из базы судебных дел. Речь идет об участке, который находится у поселка Прудный, в пригороде Челябинска. Этот же участок фигурирует в судебном споре приставов с экс-владельцем Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрием Антиповым. У Антипова приставы также изымают землю, в том числе ту, которую он владеет на паях с Аристовым. Совместное владение землей затрудняло разбирательство, когда едва ли не каждый представитель семей Антиповых и Аристовых оспаривал решение об изъятии имущества в рамках отдельных исков. Изъятие земель у Антипова, Аристова и Кретова проходит в рамках национализации ЧЭМК и «Арианта». Активы компаний переданы Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. С семей бизнесменов взыскивают 105 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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